Indagano i carabinieri per provare a rintracciare i ladri

Nuovo furto di cavi di rame nella zona del Partinicese, in provincia di Palermo. I ladri questa volta hanno portato via oltre mezzo chilometri di cavi di media tensione dagli impianti Enel. Si tratta di cavi adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. E’ successo alla periferia di Partinico per l’esattezza, per diverse ore abitazioni e attività della zona in cui è avvenuto il furto sono rimaste al buio. La segnalazione fatta ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Dove è accaduto

Per l’esattezza il furto dei cavi di rame è avvenuto in contrada Rakali, nella zona a ridosso della strada provinciale che collega Partinico con le zone di San Cipirello e San Giuseppe Jato. Qualcuno è entrato in azione nella notte tra mercoledì e ieri ed è riuscito a sottrarre ben 600 metri di cavi. Ovviamente il furto ha interrotto la conduzione di elettricità e di conseguenza la zona è rimasta senza alimentazione. Dopo diverse ore Enel ha ripristinato tutto.

Lo scorso anno disagi alle ferrovie

Lo scorso anno ci furono in serie altri raid dei ladri di rame nel territorio del comprensorio partinicese. L’ultima volta furono rubati ben 800 metri di cavi lungo la tratta ferroviaria Partinico-Trappeto. La conseguenza quella di un blocco per circa un’ora del traffico ferroviario in zona. Infatti il furto aveva provocato il blocco dei passaggi a livello, le cui barre non riuscivano più a chiudersi per la mancanza di energia elettrica. In considerazione del potenziale pericolo il traffico ferroviario in zona subì dei rallentamenti, per via dell’impossibilità di far abbassare le barre dei passaggi a livello.

Pochi giorni prima un altro furto

Appena qualche giorno prima si era verificato un altro furto di cavi di rame proprio a Partinico. Decine di residenti rimasero senza energia elettrica. E’ successo in contrada Piano del Re. A segnalare il furto e chiamare i carabinieri furono gli abitanti della zona. In quell’occasione rubarono oltre 250 metri di cavi.

