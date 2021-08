ROGO ANCHE AL PARCO ARCHEOLOGICO SABUCINA

Gli incendi continuano ad essere protagonisti in Sicilia. Fra le aree più colpite quella della provincia di Palermo, dove un rogo sta bloccando la tratta ferroviaria tra Partinico e Montelepre. Le fiamme, partite dalla vegetazione, sono arrivate fino ai binari. Una scia di fuoco che ha danneggiato i cavi elettrici e gli impianti. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile. Dell’incidente è stata informata anche la prefettura di Palermo. Altri incendi sono stati innescati oggi nella zona di Monreale, in particolare nelle aree di Montagnola e Realcelsi.

In fiamme il parco archeologico Sabucina

Fiamme anche nel nisseno, in contrada Sabucina, all’interno del parco archeologico. Le fiamme hanno distrutto un’area di 30 ettari per la maggior parte costituita da macchia mediterranea e da bosco. Sul posto sono intervenute tre squadre del corpo forestale e una squadra dei vigili del fuoco, un elicottero Falco 6 della flotta della Regione Siciliana, che ha effettuato 22 lanci, e un modulo della protezione civile.

Le fiamme sono state spente dopo circa un’ora e mezza e prima che si avvicinassero alle case di campagna della zona. Al momento le squadre, coordinate dal Centro Operativo Provinciale, sono rimaste sul posto per la bonifica dell’area interessata.