Furto con spaccata ai danni di un distributore di carburanti a Palermo. I ladri hanno preso di mira il distributore Q8 che si trova in viale Regione Siciliana Nord Ovest, nella zona di Cardillo. I ladri sono entrati in azione nella notte. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso dell’ufficio con un flex hanno aperto la cassa e portato via i soldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della stazione di servizio per risalire agli autori del colpo.

Il furto in via Uditore

Soltanto due giorni fa, l’ennesimo assalto a un distributore di benzina della città. In questo caso è stato preso di mira l’Eos carburanti di via Uditore. I ladri hanno spaccato l’ingresso dell’ufficio e hanno passato al setaccio il locale. Poi sono fuggiti con duecentocinquanta euro che erano contenuti nel registratore di cassa.