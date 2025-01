I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato nel Palermitano tre donne per furto di energia elettrica e due uomini, per ricettazione e accensioni ed esplosioni pericolose.

I militari della stazione di Mezzo Monreale con i tecnici dell’Enel, hanno denunciato in stato di libertà una 26enne, una 56enne e una 76enne palermitane, per furto aggravato di energia elettrica. In un fondo in via Sambucia, hanno trovato un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione che alimenta tre abitazioni.

A Terrasini (Palermo) i militari grazie al segnale gps sono riusciti a ritrovare due bici elettriche rubate a due turisti dal valore di 10 mila euro e denunciare, un uomo di 43 anni.

La denuncia di furto era stata sporta dalle vittime lo scorso 15 gennaio e, il tracciamento del segnale del localizzatore gps montato sulle biciclette, ha consentito ai militari di localizzare la refurtiva all’interno dell’appartamento del carinese. La perquisizione domiciliare, ha permesso ai carabinieri, di rinvenire le bici abilmente occultate all’interno di un terreno adiacente la proprietà del 43enne che, non ha potuto fornire alcun regolare titolo di acquisto dei beni.

Infine a Isola delle Femmine (Palermo) i militari hanno denunciato un giovane di 22 anni che mentre si trovava in auto ha lanciato per strada un grosso petardo. che per fortuna, non ha provocato danni all’autovettura ed al conducente che sopraggiungevano in senso contrario.