Un imprenditore agricolo di Alia, in Sicilia, vittima di ripetuti furti nelle sue campagne, ha escogitato un piano ingegnoso per recuperare le sue balle di fieno rubate. Stanco dei misteriosi furti che lo avevano privato di diciotto balle, F. G. ha deciso di inserire dei dispositivi GPS all’interno di alcune balle. Questa astuta mossa si è rivelata decisiva per la risoluzione del caso.

Il segnale GPS e l’intervento dei Carabinieri

Martedì sera, il segnale GPS ha segnalato un movimento sospetto. Una delle balle tracciate stava cambiando posizione. L’imprenditore ha subito contattato i Carabinieri di Lercara Friddi, fornendo le coordinate del dispositivo in movimento. I militari, seguendo le indicazioni, hanno localizzato la balla rubata all’interno di un magazzino di proprietà di un uomo, S. B..

Il fermo dei sospettati

Nel magazzino, oltre alla balla con il GPS, i Carabinieri hanno trovato numerose altre balle di fieno, la cui provenienza è attualmente sotto indagine. S. B. e un suo collaboratore sono stati posti sotto fermo in attesa delle decisioni della magistratura. Gli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci assistono l’imprenditore agricolo.

Le difficoltà dell’agricoltura in Sicilia

L’episodio, pur conclusosi positivamente grazie all’ingegno dell’imprenditore, mette in luce le difficoltà che gli agricoltori siciliani devono affrontare. Oltre alla siccità che affligge il territorio, la microcriminalità e i furti rappresentano una minaccia costante per la loro attività. F. G., nonostante il successo nell’individuare i responsabili del furto, si trova ancora una volta a fare i conti con le avversità del settore agricolo in una zona già duramente provata.

Un messaggio di speranza e un appello alle istituzioni

I legali dell’imprenditore sottolineano l’importanza di questo episodio, che dovrebbe far riflettere sulla necessità di maggiori tutele per gli agricoltori. Non solo devono lottare contro le avversità climatiche, ma anche contro i danni economici causati dai furti e dalla criminalità. L’auspicio è che questo caso porti a un intervento concreto da parte delle istituzioni per garantire maggiore sicurezza e sostegno al settore agricolo siciliano.