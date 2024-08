Furto al giardino della Zisa a Palermo. I ladri hanno portato via il sistema elettronico che rileva le presenze dei dipendenti in servizio nel complesso monumentale. Il colpo è stato denunciato dai responsabili della Regione che gestisce la struttura. Sono in corso indagini per risalire agli autori da parte della polizia.

Il colpo in pescheria

I ladri hanno danneggiato la vetrina e sono entrati in una pescheria in via Vincenzo Di Marco a Palermo. Sono stati portati via soldi trovati nel registratore di cassa, alcuni prodotti e oggetti per la pesatura del pesce. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

I furti di cave di rame a Montelepre

Furto di cavi di rame in contrada Suvarelli a Montelepre. E’ il terzo nel giro di poche settimane. I ladri si sono portati via 250 metri di cavi. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dell’impresa. Gli operai hanno di nuovo riposizionato i cavi e rifornito di nuovo di elettricità le abitazioni nella zona. E’ il terzo furto in queste ultime settimane.

Terzo furto di rame in poche settimane, è allarme nel palermitano

Ripristino del servizio elettrico

Raffica di furti in minimarket bengalesi di Palermo, indagini in corso

Tre minimarket gestiti da bengalesi sono stati presi di mira dai ladri a Palermo. Il primo colpo in via Oreto. I ladri sono entrati nel negozio facendo un buco nel muro dell’androne condominiale. Nel registratore di cassa sono stati trovati mille euro.

Secondo furto in corso Tukory

Altro colpo in un altro negozio in corso Tukory. Questa volta i ladri sono entrati sfondando la vetrina e portando via soldi e generi alimentari. L’ultimo colpo in via Archimede. Con una grossa pietra qualcuno ha sfondato la vetrina e portato via generi alimentari e quanto trovato in cassa.

Indagini in corso

Sui furti indagano carabinieri e polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

