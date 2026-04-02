Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno con precisione chirurgica messo a segno in contrada Bassetto a San Cipirello. Un commando di ladri ha preso di mira il negozio di elettrodomestici Expert, situato all’interno del centro commerciale “Il mulino”, riuscendo a sottrarre 110 smartphone per un valore che supera i 40 mila euro. L’assalto è scattato intorno all’una e trenta di notte, approfittando dell’oscurità e della posizione periferica della struttura.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni e dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza, i malviventi avrebbero preparato il terreno manomettendo preventivamente una linea dell’illuminazione pubblica. Al buio, due uomini incappucciati e armati di grosse forbici da lamiera hanno dato inizio all’incursione. Un primo tentativo di sfondare una parete laterale è fallito contro un muro di cemento armato nascosto dietro il rivestimento metallico; i ladri hanno quindi cambiato strategia, riuscendo a squarciare la porta tagliafuoco sul retro dell’attività.

Le operazioni di scasso sono state interrotte più volte dal passaggio di vetture lungo la strada provinciale che collega il centro abitato alle contrade vicine. Una volta all’interno, però, i banditi hanno agito con estrema rapidità: in pochi minuti hanno svuotato le vetrine espositive e i cassetti del reparto telefonia, concentrandosi esclusivamente sui dispositivi di fascia alta. Il raid si è concluso pochi istanti prima dell’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, allertata dal sistema di allarme.

I malviventi sono riusciti a dileguarsi rapidamente, probabilmente grazie a un terzo complice che li attendeva in auto a breve distanza, agevolati dalla vicinanza dello svincolo della statale Palermo-Sciacca, arteria che offre numerose vie di fuga. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di San Cipirello, coordinati dalla compagnia di Monreale. I militari sono ora al lavoro per analizzare i filmati di sicurezza dell’intera zona nel tentativo di individuare elementi utili a identificare gli autori del furto.