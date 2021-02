Indaga la polizia

Furto in un’enoteca nella zona di via Libertà a Palermo. I ladri hanno scassinato la saracinesca e rubato circa 30 litri di vino e l’incasso. Un furto è stato messo a segno intorno alle 14.30 di sabato da SenzaTappo, in via Pirandello.

“Nonostante l’orario hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso e hanno fatto sparire oltre una dozzina di bag da 3 litri” ha detto il titolare dell’attività.

Dopo aver scoperto l’accaduto il commerciante ha contattato il numero unico d’emergenza e chiesto l’intervento delle volanti della polizia.

Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo. Non è stato necessario l’intervento della scientifica visto che il ladro non avrebbe lasciato traccia del suo passaggio, allontanandosi indisturbato con oltre 10 box pieni di vino biologico.

Gli investigatori hanno avviato le indagini ma questa volta non potranno fare affidamento sulle immagini del sistema di videosorveglianza, visto che l’attività non è stata ancora dotata di telecamere a circuito chiuso. “Ci stiamo attrezzando – conclude – con un impianto d’allarme dopo questo primo furto subito”.