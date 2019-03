La Polizia di Stato, a Palermo, ha denunciato gli autori di un furto commesso la notte scorsa in una tabaccheria che si trova in corso Vittorio Emanuele ma prospicente anche nella laterale via Bottai.

E’ stata la polizia a notare i ladri che visti scoperti si son dati alla fuga. E’ scattatato un inseguimento lungo la via Chiavettieri e che ha raggiunto la Vucciria. I due giovani rispettivamente un 32enne residente alla Vucciria ed un 23enne della zona di via Maqueda sono stati bloccati.

Percorrendo a ritroso il tragitto della fuga, gli agenti hanno sequestrato passamontagna, cacciavite e martello, accessori e strumenti utilizzati dai ladri per forzare le vetrate dell’ingresso laterale, su via Bottai, della tabaccheria e compiere il furto di sigarette e denaro, da quantificare.

Ulteriori indagini sono in corso per risalire all’eventuale presenza di complici del furto.