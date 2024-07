Furto nella sede dell’organizzazione per la protezione civile le Ali di Palermo. I ladri sono entrati nel bene confiscato e affidato all’associazione e hanno portato via un gruppo elettrogeno e una motosega della protezione civile in comodato d’uso ai volontari impegnati in tante attività comprese anche quello dello spegnimento degli incendi e al contrasto alla povertà con l’assistenza a uomini e donne senza fissa dimora.

Furto notturno di strumenti essenziali

I ladri sono entrati nel centro e la scorsa notte hanno portato via strumenti utilissimi in caso di emergenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furto con spaccata al market Asia-Africa di via Roma

Furto con spaccata in un negozio di via Roma a Palermo. I ladri sono entrati la scorsa notte nel market Asia-Africa che si trova all’altezza di via Ammiraglio Gravina, al civico 426. Pochi metri più in là c’è un bar che era stato derubato pochi giorni fa. Con una grossa pietra hanno spaccato la porta d’ingresso, entrare e rubare diverse bottiglie di superalcolici e i soldi lasciati in cassa dal commerciante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile dell’ennesimo furto con spaccata o il percorso fatto, forse a bordo di uno scooter, durante la fuga.

Anche il bar accanto recentemente derubato

Accanto al minimarket di via Roma c’è il bar preso di mira pochi giorni fa da un ladro che ha distrutto la porta dell’attività per accedere al locale e svaligiarlo. Entrando, però, si è ferito a una gamba. Ciononostante si è diretto verso la cassa, ha preso i contanti ed è uscito prima di svenire e stramazzare in un lago di sangue. A lanciare l’allarme è stata una guardia giurata che ha chiamato un’ambulanza per portare il ferito al pronto soccorso dove poi è intervenuta la polizia.

Furto a Casa Professa

Ladri nella chiesa di Casa Professa, nel centro storico di Palermo. Lo rende noto il Comune del capoluogo palermitano, spiegando che “la mostra allestita presso la chiesa di San Michele Arcangelo in Casa Professa”, la cui inaugurazione era prevista per domani 10 luglio alle 17.30, “verrà sospesa a causa di un furto all’interno della chiesa avvenuto la scorsa notte”. Sono state trafugate le attrezzature audio video della biblioteca.