Ingresso forzato e rubati 600 euro, al vaglio immagini videosorveglianza

Un ladro è entrato dentro un minimarket in Via Principe di Granatelli a Palermo. Ha forzato l’ingresso e portato via 600 euro. Il colpo è stato messo a segno attorno alle 4.30 della scorsa notte all’incrocio con via Riccardo Wagner. Sull’episodio indaga la polizia che sta visionando i video delle telecamere di sorveglianza.

Furti nelle feste di Natale, svaligiato un B&B di fronte al Comune

Furto durante le feste di Natale nel B&B le Terrazze sul centro a Palermo di fronte la facoltà di Giurisprudenza. Nessuno si è accorto a due passi dal Comune che i ladri hanno organizzato un piccolo trasloco. Dalla struttura ricettiva sono stati portati via 8 televisori, di dimensioni 32 e 43 pollici, una macchina da caffè professionale pesante 48 chili, lenzuola, apparecchiature elettroniche e perfino bottiglie di coca cola, bicchieri e piatti di plastica e tovaglioli di carta. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il colpo.

Furti con spaccata a Bagheria, arrestati due palermitani

Nei giorni scorsi, due palermitani sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di un furto tentato e di un altro riuscito avvenuti a Bagheria tra aprile e giugno dello scorso anno con il cosiddetto metodo della “spaccata“.

I due si trovano adesso in carcere a Termini Imerese. Il primo fatto risale allo scorso 4 aprile, quando, secondo le indagini del commissariato di Bagheria coordinate dalla Procura di Termini venne compiuto l’assalto che fruttò loro un bottino di oltre 4.500 euro a un noto bar tabacchi. I due pregiudicati, col volto coperto da passamontagna, dopo avere effettuato un accurato sopralluogo ed avere atteso la chiusura del locale, utilizzando delle pesanti mazze mandarono in frantumi la vetrata del punto vendita ed una volta all’interno trafugarono denaro contante e numerosi gratta e vinci.

Il secondo episodio contestato nel provvedimento del giudice riguarda un tentativo di furto commesso lo scorso 7 giugno ai danni di una ricevitoria e rivendita di tabacchi. In questo caso, dopo avere sferrato violenti colpi contro la vetrata, gli autori fuggirono perché impauriti dal fragore generato dai numerosi colpi assestati alla vetrina.