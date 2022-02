Le indagini della polizia, in esame immagini di videosorveglianza

Furto la scorsa notte in un’edicola in via Trinacria a Palermo. Questa mattina il titolare dell’esercizio commerciale si è accorto che i ladri hanno forzato i lucchetti della rivendita e si sono portati via circa 2500 euro in gratta e vinci. Il commerciante ha chiamato la polizia di Stato ed ha presentato denuncia. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Pochi giorni fa, furto al circolo del tennis

Pochi giorni fa, il circolo tennis di viale del Fante a Palermo, subì un furto notturno. Agevolati dal buio, i ladri hanno sfondato la rete di recinzione e hanno portato via attrezzi da giardino e altri oggetti conservati in alcuni magazzini.

La denuncia è stata presentata questa mattina dai gestori del circolo una volta che i custodi questa mattina si sono accorti del buco nella rete e degli oggetti spariti. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per cercare di risalire agli autori.

Un mesetto fa, preso di mira un’ottica in centro

Il mese scorso si verificò un furto al negozio di ottica in centro a Palermo. I ladri entrarono in azione nella notte in via Maqueda. In cinque armati di mazza hanno spaccato la vetrina del centro ottico Minacapelli, e hanno portato via decine di montature griffate. Quantificabile in diverse migliaia di euro il bottino, a ciò si aggiungono i danni materiali compiuti dai malviventi, che hanno rovesciato gli scaffali e devastato l’ottica.

Sul furto indaga la polizia, che dopo aver ascoltato i proprietari, per risalire all’identità dei ladri visionerà le immagini di videosorveglianza. Lo scorso primo luglio due ladri, con modalità analoghe, avevano distrutto la vetrina e rubato merce per migliaia di euro. Amareggiati i titolari dell’attività imprenditoriale palermitana che affidano a Facebook una breve quanto eloquente dichiarazione: “Cari amici, a breve distanza temporale dall’evento precedente le difficoltà a fare impresa si materializzano nei modi più impensabili”, scrivono i titolari Vito e Angelo Minacapelli.

Ad inizio gennaio presa di mira la pizzeria Bellini

Subito dopo le feste natalizie la pizzeria Bellini, che si trova proprio sotto la sede del Comune, è stata presa di mira. I malviventi hanno forzato l’ingresso e hanno portato via la cassa con dentro l’incasso.