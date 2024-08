Episodio a Tommaso Natale, indagano i carabinieri

Furto di rame in un cantiere ferroviario a Palermo. I ladri sono entrati in azione in via Calcante nella zona di Tommaso Natale e hanno portato via 300 metri di cavi di rame. Qui si stanno eseguendo lavori dell’anello ferroviario. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i sopralluoghi per cercare di risalire ai responsabili. Sono in corso le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Tre furti di rame in poche settimane, è allarme nel palermitano

Furto di cavi di rame in contrada Suvarelli a Montelepre. E’ il terzo nel giro di poche settimane. I ladri si sono portati via 250 metri di cavi. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dell’impresa.

Gli operai hanno di nuovo riposizionato i cavi e rifornito di nuovo di elettricità le abitazioni nella zona. E’ il terzo furto in queste ultime settimane.

Cavi di rame nel mirino dei ladri

Nelle scorse settimane in due notti in contrada Suvarelli a Montelepre nel palermitano i ladri hanno portato via 500 metri di cavi di rame. Il primo colpo di 200 metri di cavi è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì con l’intervento della società che gestisce l’impianto che ha ripristinato i cavi.

Indagini in corso

Nelle notti precedenti un nuovo furto di 300 metri. Mentre staccavano i fili una scintilla ha innescato un rogo di macchia mediterranea che è stato spento dai vigili del fuoco. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.

Rubati mille chili di cavi di rame, tre denunce a Misilmeri

Nelle settimane scorse, i carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno denunciato tre palermitani di 44, 32 e 21 anni, con l’accusa di ricettazione, sorpresi in un appezzamento di terreno a Croceverde Giardini a Palermo con matasse di rame che stavano per essere ripulite. I tre stavano sfilando l’oro rosso dai cavi di plastica. I tre non appena hanno visto i militari hanno cercato di scappare, ma sono stati raggiunti e identificati. Il peso dei cavi di rame è di mille chili. Si sta cercando di risalire da dove siano state rubate le matasse di rame.