Due giovani di 21 e 19 anni sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Policlinico e all’ospedale Cervello di Palermo dopo essere rimasti folgorati nel tentativo di rubare alcuni cavi di rame. I due sono stati colpiti da una scossa elettrica. I due ragazzi hanno riportato diverse ustioni e per loro la prognosi è riservata. Hanno tentato di rubare i cavi in via San Nicola, allo Zen.

Ricoverati in gravi condizioni

I residenti della zona hanno immediatamente lanciato l’allarme: i due ragazzi di ventuno e diciannove anni, sono caduti violentemente per terra e hanno chiesto aiuto. Sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale più vicino, quello di Villa Sofia. I medici hanno però ritenuto subito gravissime le condizioni dei due giovani ed è stato disposto il trasferimento nelle altre due strutture. Quello ricoverato all’ospedale Policlinico si trova in terapia intensiva.

Furto di rame a Montelepre

Rubati 300 metri di cavi di rame di un’azienda fornitrice di energia elettrica. I ladri hanno sfilato i fili in contrada Suvarelli a Montelepre, in provincia di Palermo. A denunciare il furto ai carabinieri la società E-Energia. Gli operai sono intervenuti per sostituite i cavi e ripristinare l’erogazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

I furti di rame nel Palermitano

I ladri hanno rubato oltre 300 metri di cavi di rame a Partinico in contrada Arnao. E’ stato un operaio dell’Enel a denunciare ai carabinieri cosa fosse successo. Chiamato perché alcuni residenti sono rimasti senza energia elettrica il dipendente si è accorto che l’impianto era stato saccheggiato. Sono in corso gli interventi di manutenzione per garantire di nuovo la fornitura elettrica. Intanto i carabinieri stanno cercando di individuare i ladri che nella zona di Partinico hanno messo più volte a segno furti di cavi di rame creando problemi e disservizi a uffici, scuole e abitazioni.