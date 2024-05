Uomo portato via dagli agenti anti-sommossa

Scene di guerriglia all’interno del quartiere Zen di Palermo. Nel tardo pomeriggio, un gruppo di agenti delle forze dell’ordine è dovuto intervenire in assetto anti-sommosa per portare via un uomo di circa 60 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la persona in questione si sarebbe calata i pantaloni di fronte ad una bambina. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di via Primo Carnera. A notarlo alcuni passanti che, vedendo la scena, hanno iniziato ad inseguire l’uomo, il quale si è poi rifugiato all’interno di un appartamento di via Agesia di Siracusa.

Folla inferocita distrugge l’auto

La rabbia della folla è stata feroce. Alcune persone avrebbero distrutto l’auto dell’uomo, una Fiat Punto nera. I residenti prima hanno bucato le ruote al mezzo, per poi rompergli i vetri e vandalizzare le parti meccaniche. Una volta conosciuta l’esatta posizione del sessantenne, sul posto si è radunata una grossa folla di persone.

Forze dell’ordine in assetto anti-sommossa allo Zen

A riportare la calma è stato l’intervento delle forze dell’ordine. Per portare via l’uomo infatti, è stato necessario un intervento massiccio del personale della polizia di stato e dei carabinieri. Solo dopo alcuni ore, gli agenti sarebbero riusciti a scortare l’uomo in commissariamento. Nell’accaduto ci sarebbero alcuni feriti. Indagano gli inquirenti.

Notizia in aggiornamento