Le indagini della polizia scientifica

Ritrovatala pregiata viola con l’arco Martin Schwalb rubata nella notte tra il 10 e l’11 febbraio da un armadietto del Teatro Politeama. I falchi della polizia hanno recuperato e riconsegnano al legittimo proprietario.

Lo strumento costruito nel 2022 a Vienna in Austria è stato sottratto da ignoti che, fatta irruzione all’interno del Teatro palermitano, hanno raggiunto i camerini degli artisti e dopo aver forzato gli armadietti, hanno portato via la viola del valore di circa 30.000 euro.

Lo strumento musicale è stato ritrovato grazie alle indagini della polizia scientifica e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il ritrovamento del prezioso strumento musicale dà conto della proficua attività dei poliziotti della squadra mobile, anche in considerazione del fatto che nei casi di rapine/furti di preziosi, la tempestività dell’azione investigativa è elemento cruciale per anticipare il passaggio di oggetti pregiati nelle mani di ricettatori.

Nelle ore scorse era stato lanciato un appello per ritrovare la viola dall’associazione l’associazione Extroart che aveva diffuso immagini ed informazioni tecniche utili per il suo riconoscimento.

La banda del buco a Palermo

Banda del buco in azione a Palermo. I ladri sono entrati in un locale adiacente al centro scommesse Eurobet in via Campolo. I giovani entrati hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano nella cassa. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Il colpo a Partanna

I ladri tornano a colpire con un nuovo furto nella borgata Palermitana di Partanna Mondello. Questa volta i malintenzionati sono entrati in azione via Iandolino, nella sala scommesse Betaland, portando via una macchina che scambia le monete per giocare alle slot machine. Non sarà stato semplice portare la macchinetta che pesa circa 200 chili.

Rubati anche i soldi del bancone

I ladri ne portare avanti il furto hanno anzitutto rovistato nel bancone portando via altri soldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il sistema di videosorveglianza interno all’attività era guasto. I militari stanno quindi acquisendo le immagini delle telecamere esterne nelle vicinanze. A fine gennaio un altro colpo era stato messo a segno sempre in via Iandolino al bar tabacchi Badalamenti. I ladri portarono via circa mille euro.

Il furto in via Santissima Mediatrice

Ma sono tanti altri i furti registrati negli ultimi tempi a Palermo. Nel gennaio scorso finì nel mirino un’edicola. Il colpo messo a segno in via Santissima Mediatrice. I ladri hanno scassinato l’ingresso e portato via Gratta e Vinci e soldi trovati nella cassa. A chiamare gli agenti di polizia il titolare della rivendita di giornali non appena si è accorto dell’ingresso forzato.

Il furto notturno all’edicola di via Trinacria

Tra i più recenti furti ad edicole quello in via Trinacria, ad inizio febbraio 2022, quando i malfattori agirono di notte portando 2.500 euro e Gratta e Vinci. Il commerciante ha chiamato la polizia di Stato ed ha presentato denuncia. La polizia, a Palermo, nel maggio dello scorso anno ha sventato altri due furti che stavano per essere eseguiti nel corso della notte, arrestando anche i due presunti responsabili. In quel caso arrestati due malviventi che, in solitaria, avevano cercato di portare a termine i reati. Decisivo, in un caso, il presidio del territorio assicurato dagli equipaggi della polizia di Stato anche in orario notturno e, nel secondo caso, la solerzia di un cittadino palermitano che ha contattato il 112, segnalando un furto in atto.