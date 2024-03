I carabinieri hanno arrestato due uomini sorpresi dai carabinieri mentre si trovavano all’interno di un Suv e stavano rovistando nell’abitacolo a Palermo. I carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato due palermitani di 33 e 40 anni.

E’ successo giovedì in via Michele Titone, nella zona di corso Calatafimi. I due avevano appena rotto il finestrino e stavano rovistando all’interno della macchina. I carabinieri nel corso del loro intervento hanno anche sequestrato degli arnesi da scasso. Gli arresti dei malviventi sono stati convalidati.

Ladri in azione, raffica di furti

I ladri sono entrati al centro commerciale Dream di via Ugo la Malfa. Hanno forzato l’ingresso utilizzando attrezzi da scasso. Hanno rubato capi d’abbigliamento e soldi contenuti nel registratore di cassa, ma il bottino è ancora da quantificare. Quando è stato lanciato l’allarme, sono arrivati gli agenti di polizia che indagano. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza. Si tratta del terzo colpo registrato stanotte nel capoluogo siciliano: i malviventi hanno preso di mira altre due attività nel giro di poche ore, non certo una novità purtroppo, soprattutto in questo particolare momento storico, dove sembra esserci un problema di sicurezza in vari punti della citt-à.

Vetrine spaccate

Prima sono entrati in azione nel locale Fai da thè, che si trova nel centro storico, in via Maletto, alle spalle della basilica di San Francesco. In questo caso hanno spaccato la vetrina prima di mettere tutto a soqquadro e i danni provocati dall’assalto sono ingenti. Poi è stata la volta di un negozio gestito da un cittadino cinese in via dei Leoni: anche qui è stata ridotta in frantumi una vetrata, i ladri sono così riusciti ad entrare e si sono impossessati di pochi spiccioli che si trovavano nella casaa e di alcuni vestiti. Le indagini sui tre colpi sono in corso.

