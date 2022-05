Una casa per tutti, ecco la priorità

Gaetano Cammarata si candida a Sindaco di Palermo, al grido di “Ho un bel programmino per Palermo. Il mio obiettivo fisso è una cosa che non ha mai fatto nessuno. Ne hanno parlato tutti, ma nessuno ha portato mai avanti a supporto del cittadino, del popolo, chiamiamolo come vogliamo: la casa, è la priorità” . Ecco la ricetta per Palermo di Gaetano Cammarata, candidato Sindaco con la lista “1 di noi”. Ospite di Casa Minutella, l’effervescente candidato ha messo il concetto una casa per tutti in cima alle sue priorità. Ecco cosa intende fare e perchè: “Nell’epoca attuale ci sono persone che hanno due, tre figlie. Le famiglie e i figli sono lavoratori precari. Non si creano famiglia. Perché? Perché non avendo il lavoro o hanno un lavoro precario che guadagnano poco, sono magari fidanzati, non si possono sposare perché non possono affrontare le spese di casa e cose varie. Io mi sono rivolto allo studio di architettura di un cliente mio e gli ho fatto. Gli ho chiesto quanto costa una casa costruita in un palazzo di sette piani, tre appartamenti per piano da 85 metri quadri da 80 a 90 metri quadri. Il costo per ogni appartamento sono tre per sette, 21, 21 appartamenti. Per ogni appartamento veniva a costare 45.000€”.

Conti presto fatti, dunque. “Se divento sindaco di una città, a me non interessa guadagnare o speculare, su poi un cittadino va a pagare le tasse”. Cammarata ha fatto pure i conti di quanto costerebbe ai cittadini questi appartamenti: “300€ al mese pagabili in 30 anni senza anticipo”.