Casa Minutella torna a occuparsi delle elezioni amministrative del 12 giugno, per il rinnovo del consiglio comunale di Palermo e l’elezione del nuovo sindaco. Dopo la pausa di martedì scorso, quando il talk show è stato dedicato all’edizione 2022 del Festival, a Casa Minutella saranno ospiti Fabrizio Ferrandelli (candidato Sindaco per Palermo di +Europa ed Azione) e Franco Miceli che corre per la fascia tricolore cittadina per il centrosinistra.

E’ il terzo appuntamento con i candidati Sindaco. Dopo aver dato voce a Rita Barbera e Francesca Donato, la settimana scorsa era intervenuto in studio Roberto Lagalla. “Parliamo di elezioni a Palermo con un format snello e preciso, come nello stile del nostro talk show – spiega Massimo Minutella – con interviste dirette ai candidati sindaco. Saranno dei faccia a faccia, per consentire a chi si candida a guidare Palermo di spiegare il programma al nostro pubblico”. Niente duelli tra candidati, dunque, ma uno spazio “politico” serio quanto equilibrato per consentire di raccontare storie e programmi. “L’obiettivo – continua il conduttore del talk show – è offrire informazioni a chi ci segue perchè tutti si possano fare un’idea chiara delle offerte politiche che sono sul tappeto”.

Arriva Expocook, la fiera della ristorazione

Nella seconda parte del talk show arriva in studio Fabio Sciortino per raccontare obiettivi e segreti di Expocook 2022,la fiera dedicata al settore della ristorazione, arrivata alla sesta edizione. Expocook si terrà a Palermo, dal 9 al 12 maggio 2022 al centro fieristico Giotto di Palermo. Spazio anche alla musica, con il racconto dei momenti salienti del Festival 2022, la kermesse canora di Massimo Minutella.

Casa Minutella è in diretta su BlogSicilia.it e Video Regione (canale 16 del digitale terrestre, canale 14 dgt terrestre (a partire dal 28 aprile, in alcune zone della Sicilia,altrimenti è visibile sul canale 16 del digitale sino a conclusione dello switch of).