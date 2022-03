Il suo "Progetto Palermo"

Per Rita Barbera, candidata sindaco di Palermo, primo incontro pubblico con la cittadinanza. L’ex direttrice dell’Ucciardone e del Pagliarelli è candidata a sindaco di Palermo con il suo “Progetto Palermo“.

L’incontro a Villa Tasca

Il 27 marzo al Parco Villa Tasca a Palermo Rita Barbera, candidata Sindaca, terrà il primo incontro pubblico con la cittadinanza. “L’incontro – si legge in una nota – sarà l’occasione per confrontarsi sui problemi reali della città e sulle possibili soluzioni. Mentre molti dei candidati dichiarano la loro partecipazione alla competizione elettorale supportati da una lista civica, di fatto quella di Rita Barbera risulta essere, oltre che la prima, anche la più genuina dichiarazione della reale volontà di svincolarsi dagli schieramenti e dagli apparentamenti politici precostituiti mirando, attraverso il civismo, inteso come il primo dei doveri di cittadino e di concittadino che spinge a trascurare o sacrificare il benessere proprio per l’utilità comune, a considerare quelli che impropriamente sono ritenuti “beni comunali” e quindi asserviti alla politica, come “beni comuni” amministrati da e per i cittadini”.

Prima occasione pubblica di confronto

L’incontro del 27 marzo sarà la prima occasione pubblica di confronto e di dialogo con la cittadinanza per la costruzione di un nuovo modo di pensare a una politica fatta di lavoro quotidiano, impegno e soprattutto di buona amministrazione.

Cittadini si sentano tutelati da una guida

“M’interessa e mi stimola – dichiara Rita Barbera – l’idea di contribuire a rendere la mia città un luogo

dove i singoli cittadini, ciascuno nel proprio ruolo e nella propria posizione, si sentano tutelati da una guida attenta e sensibile ai propri bisogni”. “Penso il futuro di Palermo – aggiunge Rita Barbera – con la sua bellezza, la sua storia, la sua umanità, come a quello di una città civile, ordinata e progredita, che metta al centro il rispetto dei cittadini, i valori del lavoro, della solidarietà, della giustizia sociale e della convivenza civile”.