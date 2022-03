Il fronte progressista prova a compattarsi

Giuseppe Conte, leader del M5S, ha deciso di sostenere la candidatura di Franco Miceli a sindaco di Palermo. E’ questa la notizia del giorno sul fronte delle prossime amministrative che riguarderanno a breve il capoluogo siciliano. Una scelta che ha scatenato reazioni interne ed esterne alla compagine pentastellata. Alcune di approvazione, altre critiche ma in senso costruttivo.

Trizzino (M5S): “M5S spaccato, per lealtà farò passo indietro”

In questa categoria rientra la reazione a caldo del deputato regionale del M5S Giampiero Trizzino. L’esponente pentastellato era stato sostenuto da una parte della base come possibile candidato allo scranno di Palazzo delle Aquile, ma l’ipotesi è piano piano tramontata, lasciando spazio al dibattito sul nome di Miceli. Una personalità che non ha convinto molto Trizzino in passato, anche se oggi il deputato regionale ha deciso di fare un passo indietro sulla questione.

“Nella riunione di oggi sono emerse apertamente le due anime del M5S. Questa condizione impedisce al Movimento di essere unito e proiettato sul medesimo obiettivo, e dunque di andare avanti. Ho ricevuto tanti attestati di stima in questi mesi e questo mi lusinga, ma per amore dell’unità del M5S e soprattutto della mia città, non posso che agire con lealtà e fare di conseguenza un passo indietro. Mi auguro che da qui a breve si possano aprire confronti pubblici con gli attivisti, come quello che abbiamo fatto domenica scorsa, perché rappresentano l’anima autentica di questo gruppo”.

Chinnici e Giaconia (Avanti Insieme): “Bene il si del M5S, PD sciolga riserve su Miceli”

Esprime soddisfazione invece il gruppo civico di Avanti Insieme. La compagine, capitanata da Massimo Giaconia e Valentina Chinnici, aveva chiesto una presa di posizione definitiva agli alleati. Decisione che, almeno da parte di Giuseppe Conte, è arrivata. “In base a quanto riportato dalla stampa, registriamo con viva soddisfazione un passo avanti da parte del Movimento 5 Stelle, e del Presidente Giuseppe Conte in particolare, nella direzione da noi auspicata a sostegno della candidatura a Sindaco di Palermo dell’architetto Franco Miceli”.

Chinnici e Giaconia si rivolgono così al Partito Democratico, invitando gli esponenti Dem a sciogliere le riserve. “A questo punto, ci aspettiamo che domani anche il PD sciolga finalmente gli ultimi nodi rimasti. Ciò per avviare una buona volta la campagna elettorale, dopo aver definito con Franco Miceli il programma, le liste e la squadra nella ritrovata unità d’intenti della coalizione, per disegnare insieme il futuro della nostra amata Palermo».

Catania (Sinistra Civica Ecologica): “Miceli miglior candidato possibile”

Commento positivo anche da parte dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania. Il creatore di Sinistra Civica Ecologica ha sostenuto con convinzione la linea del fronte progressista. Unica vera alternativa, a parere dell’esponente della Giunta Orlando, ad un possibile campo largo. “Franco Miceli è il miglior candidato possibile per rappresentare la coalizione progressista, per vincere le prossime elezioni amministrative, per governare con visione e passione la città di Palermo. Finalmente si afferma questa convinzione dentro i soggetti politici e anche tra chi, partendo dalla propria autoreferenzialità o dall’autocandidatura, ha teorizzato la riforma della politica”.

“Evidentemente – sottolinea Catania – chi ha lavorato con spirito di squadra, mettendo da parte il proprio egocentrismo e le proprie legittime ambizioni, è riuscito a costruire una proposta credibile e convincente. Adesso si sciolgano gli ultimi passaggi formali. Un commento che l’esponente di Sinistra Civica Ecologica chiosa con una frase che è già tutto un programma: “Comincia la campagna elettorale“.