La candidata a Sindaco ospite di Casa Minutella

Palermo è una città agli arresti domiciliari? Lo ha detto Rita Barbera a Casa Minutella. L’ex direttrice dell’Ucciardone e del Pagliarelli è candidata a Sindaco di Palermo con il suo “Progetto Palermo”. Tormentata da mille problemi, con il traffico in tilt, i servizi che non funzionano e la spada di Damocle di un possibile rincaro di tasse e servizi, la città è come condannata a scontare una pena senza fine.

“Non voglio gettare la croce su nessuno – ha detto Rita Barbera – ma i cittadini di Palermo non si sentono rispettati nella loro dignità. E’ sotto gli occhi di tutti che la sta vivendo un momento di difficoltà. Ogni cittadino di questa città è come se non si sentisse valorizzato e rispettato. Ognuno di noi non ha un contesto da vivere in maniera dignitosa, ci sentiamo privi di tutele. Quindi è un pò come agli arresti domiciliari”.