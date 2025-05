La crisi dei Comuni siciliani al centro dell’assemblea del 16 maggio

La crisi economico-finanziaria che sta mettendo in ginocchio gran parte dei Comuni siciliani sarà al centro della scena politica e istituzionale il prossimo 16 maggio durante l’assemblea in programma a Palermo, a partire dalle ore 10, presso l’Hotel San Paolo Palace.

È questa la data scelta da “ANCI Sicilia” per convocare l’Assemblea dei Comuni Siciliani, un momento di confronto straordinario che punta a porre la questione siciliana al centro dell’agenda nazionale.

Una scelta precisa, come ha spiegato Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia: «L’Assemblea del 16 maggio è frutto di un’analisi della crisi del sistema economico-finanziario nei comuni.

Abbiamo deciso in questa giornata di mettere insieme, per la prima volta nell’isola, molteplici personalità istituzionali, con l’obiettivo di discutere il “caso Sicilia”, quello relativo ai 179 comuni commissariati a seguito della mancata approvazione dei bilanci di previsione 2025 e capire in un’analisi, in un confronto, cosa stia accadendo».

Gaetano Manfredi, a Palermo per il rilancio dei Comuni siciliani

Elemento di spicco della giornata sarà la partecipazione del presidente nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, che guiderà personalmente i lavori dell’assemblea.

Manfredi, attuale sindaco di Napoli ed ex ministro dell’Università e della Ricerca nel Governo Conte II, rappresenta oggi una delle figure istituzionali più autorevoli nel panorama degli enti locali italiani.

La sua presenza a Palermo segna un passaggio politico decisivo, nella prospettiva di costruire un dialogo stabile tra Stato, Regione ed enti locali, con l’obiettivo dichiarato di avviare un tavolo di lavoro permanente per affrontare e superare la crisi strutturale che attraversa i municipi dell’Isola.

«Con il presidente Manfredi – ha sottolineato Amenta – vogliamo intraprendere la strada giusta affinché si possa finalmente istituire un tavolo di lavoro con Stato, Regione e enti locali.

Sarà il momento di iniziare un percorso di soluzioni alla crisi strutturale dei comuni siciliani dal punto di vista economico-finanziario, un percorso per capire quale sia la strategia necessaria per uscire da questa crisi strutturale».

Un confronto aperto a tutto il sistema istituzionale locale e regionale

L’assemblea si svolgerà alla presenza, oltre che di Manfredi, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, dei vertici della Corte dei Conti – Sezione Sicilia, e di rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra i relatori confermati, anche il presidente della Corte dei Conti, l’aggiunto Pilato, il consigliere Peluffo e Salvatore Bilardo, dirigente generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – MEF.

La loro partecipazione offrirà un importante contributo tecnico-giuridico alla comprensione delle criticità finanziarie che coinvolgono i comuni siciliani e permetterà di approfondire le possibili soluzioni normative e amministrative per il superamento dell’attuale impasse.

Insieme a loro, prenderanno parte ai lavori i massimi dirigenti di ANCI nazionale, tra cui la segretaria generale Veronica Nicotra e il capo area Finanza locale e Catasto Andrea Ferri. A rappresentare l’ANCI Sicilia saranno presenti Paolo Amenta, presidente, e Mario Emanuele Alvano, segretario generale. Il dibattito sarà moderato dal giornalista economico de Il Sole 24 Ore, Gianni Trovati.

L’invito a partecipare è aperto a tutti gli amministratori locali e regionali, non solo agli iscritti ad ANCI Sicilia.

Saranno presenti sindaci, assessori, consiglieri comunali, presidenti di municipio, rappresentanti di unioni di comuni e di enti associativi locali, chiamati a dare il proprio contributo al dibattito.

Un’assemblea aperta e inclusiva, concepita come momento di confronto trasparente e propositivo, che mira a raccogliere proposte operative per definire una strategia condivisa e sostenibile per il rilancio degli enti locali siciliani.

Per partecipare è possibile registrarsi attraverso il modulo online disponibile al seguente link ufficiale: Iscrizione Assemblea ANCI Sicilia.