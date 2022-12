nel borgo madonita dal 26 al 29 dicembre "da nazareth a betlemme"

L’Associazione Da Nazareth a Betlemme, ripropone, a dicembre 2022, “il Presepe Vivente”, “da Nazareth a Betlemme” (il silenzio…una voce…un viaggio…la vita), il viaggio da cui ebbe origine la cristianità, tra i vicoli e le piazze del medievale centro storico di Gangi, già riconosciuto come Borgo più bello e gioiello d’Italia.

Nel borgo madonita il tempo sembra essersi fermato

Qui il tempo sembra essersi fermato, primo tra tutti l’ambientazione delle scene della Natività, una meticolosa ricostruzione degli ambienti calati nel cuore vivo del medievale borgo madonita, dove, tra l’antico quartiere di Santa Lucia, Piazza del Popolo e la Chiesa Madre, un magico pugno di case perfettamente conservate nella loro antica architettura, si rivive, annualmente, un passato millenario popolato da Pellegrini, Pastori con le loro greggi, mercanti, ecc.

Oltre 150 figuranti, spaccati della vita sociale della Palestina del tempo









Una rappresentazione della Natività singolare, un vero e proprio set sotto le stelle con oltre 150 figuranti in costumi palestinesi che (per 4 giorni dal 26 al 29 dicembre – 14 rappresentazioni quotidiane, dalle ore 17,30 alle ore 24,00) ripropongono le principali scene della natività, spaccati della vita sociale della Palestina del tempo, legate alla presenza militare di Roma imperiale con Erode, la sua corte e i soldati e scene esclusivamente di carattere religioso. Tra quelle più suggestive l’apparizione dell’Angelo e la fuga dal censimento di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme.

La grotta della Natività sotto l’antica Torre Normanna dei Ventimiglia

Una colonna sonora e una voce fuori campo (ciascuna scena è priva di dialoghi tra gli attori) descrivono le scene e le atmosfere del tipico paesaggio urbano dell’epoca, la grotta, dove è nato Gesù, viene ricostruita e ambientata sotto l’arcata dell’antica Torre Normanna dei Ventimiglia adiacente piazza del Popolo.

L’attenzione dei mass media, tra i presepi più belli d’Italia e d’Europa

Il progetto riceve annualmente l’attenzione di numerosi mass media, già dalla sua prima edizione l’evento è stato raccontato dal “Tg2”. Quasi annualmente dal “Tg3″ e da diverse TV private tra le quali “Onda TV”. L’evento è stato inoltre raccontato da “RAl l nel mondo”.

Un unicum nel suo genere che nelle varie edizioni è stato fonte di grande successo tanto che, ormai, è considerato tra i presepi più belli d’Italia e d’Europa.

Il premio ricevuto a Roma, l’impegno del Comune di Gangi

In pochissimi anni è diventato la vetrina di un intero territorio classificandosi, vincitore per l’anno 2017, 1 ° posto in Italia, al concorso “ltalive – il territorio dal vivo”. L’evento è stato premiato a Roma il 16 marzo 2018 presso lo “Stadio di DOMIZIANO” a Piazza Navona.

La realizzazione di un evento di questa portata non potrebbe avvenire senza il decisivo intervento del Comune di Gangi, partner insostituibile sin dalla prima edizione che da sempre si è speso per la crescita dell’evento in cui ha creduto nell’ambito del più generale progetto di sviluppo economico e destagionalizzazione dei flussi turistici.

