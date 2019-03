La nota dell'Amat

In occasione della manifestazione podistica “3° Trofeo città di Palermo” in programma domani, con la chiusura al traffico veicolare della carreggiata centrale di viale Libertà, dalle 6 alle 13,30 nel tratto compreso tra via Notarbartolo e piazza Castelnuovo, l’Amat ha modificato temporaneamente i percorsi di dodici linee bus: 101, 102, 103, 104,106, 108, 124, 134, 704, 731, 806 e 812.

Ecco i nuovi percorsi:

Linea 101 da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Da Staz. Centrale verso Stadio – normale percorso fino in P.zza Sturzo segue per V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – a dx V. Della Libertà – segue normale percorso.

Linea 102 da Stazione Notarbartolo – V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Da Staz. Centrale verso Staz. Notarbartolo – normale percorso.

Linea 103 da J. Lennon verso Porta Felice:: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – segue normale percorso.

Da Porta Felice verso J. Lennon: – V. Vitt. Emanuele – a dx Foro Umberto I – inversione di marcia sul primo varco – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – segue normale percorso.

Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

Linea 106 da P.ggio Emiri verso Stadio: normale percorso fino in V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – segue normale percorso.

Da Stadio verso P.ggio Emiri: normale percorso fino in via M. Di Villabianca – a dx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Dante, segue normale percorso.

Linea 108 da Ospedale Civico (Cap.): giunta in Via Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Houel – V. Goethe – segue normale percorso fino a Osp. Civico.

Linea 124 da Parcheggio Emiri verso Staz. C.le: segue normale percorso.

Da Saz. C.le verso Parcheggio Emiri: normale percorso fino in via Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso.

Linea 134 da P.le John Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Sammartino – V. Dante – segue normale percorso verso John Lennon.

Linea 704 da Capolinea provvisorio V. Camarina: normale percorso fino in V. Notarbartolo – segue per V. Duca Della Verdura – inversione di marcia P.zza Giachery – V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – segue normale percorso verso V. Camarina.

Linea 731 da Vergine Maria – giunti in V. Dei Cantieri – a sx P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – a dx V. Enrico Albanese – a dx V. P. Calvi – segue normale percorso verso Vergine Maria.

Linea 806 da Mondello verso P.zza Sturzo – normale percorso fino in V. Della Libertà – a sx V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

Da P.zza Sturzo verso Mondello – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – a dx V. Della Libertà – segue normale percorso.

Linea 812 da P.zza Sturzo verso Montepellegrino – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a dx V. Duca Della Verdura – segue normale percorso.

Da Montepellegrino verso P.zza Sturzo normale percorso fino in V. Montepellegrino – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

