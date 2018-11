Cinque giornate di confronto aperte ad associazioni, operatori del settore e cittadini interessati. Il primo appuntamento, voluto dal Garante Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, è previsto domani e avrà come tema l’educazione, il tempo libero e lo sport. In tutto sono 5 gli ambiti di intervento dei tavoli tecnici e tutti trattano le condizioni di benessere ideale per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Ad ogni tavolo, aperto agli addetti ai lavori e singoli cittadini, inoltre non ci saranno degli “esperti” ma ognuno dei partecipanti è chiamato a dare la propria visione futura rispetto alla tematica.

Le iniziative sono inserite all’interno del calendario del Mese dei diritti, dove è possibile trovare tutte le attività programmate in città in favore dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. I temi di quest’anno sono la diffusione della cultura dei diritti, la promozione del turismo familiare e il contrasto alla povertà educativa. “Temi importanti – sostiene il Garante D’Andrea – che vanno portati e condivisi per trovare strategie ed intenti comuni nell’ottica di costruzione di una Comunità accogliente ed educante”.

Ecco la programmazione:

12 novembre 15.30/18.30

Cre.Zi.Plus – Cantieri Culturali alla Zisa Pad. 10 e 11 Via Paolo Gili, 4 Tavolo Educazione, Tempo libero e Sport

13 novembre 15.30/18.30

Ex Fonderia alla Cala – Piazza Fonderia Tavolo Salute e Assistenza

14 novembre 15.30/18.30

Istituto Valdese – Via Evangelista Di Blasi, 12 Tavolo Ambiente Familiare

15 novembre 15.30/18.30

EcoMuseo del Mare – Via Messina Marine, 27 Tavolo Diritti Civili

16 novembre 15.30/18.30

Ex Fonderia alla Cala – Piazza Fonderia Tavolo Ascolto e Partecipazione