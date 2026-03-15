I carabinieri del reparto Territoriale di Termini Imerese hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con sei avvisi di garanzia, nei confronti di altrettante persone di età compresa 26 e i 43 anni accusati di aver promosso, organizzato e diretto quattro gare clandestine di cavalli.

Il provvedimento è arrivato dopo un’attività investigativa dei militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile coordinata dalla procura. L’indagine ha permesso di documentare quattro competizioni illegali svoltesi tra Termini Imerese e Trabia nel periodo compreso tra giugno 2024 e gennaio 2025.

Gli indagati utilizzavano social network per promuovere gli eventi clandestini, pubblicare i video delle gare e, gestire la raccolta delle scommesse e i proventi illeciti. Oltre alle scommesse illegali grave anche il pericolo per l’integrità degli animali.

I cavalli venivano fatti gareggiare sul manto stradale asfaltato, senza presidi medici o assistenza veterinaria, mettendo a rischio la vita degli animali e la sicurezza pubblica.