Un evento speciale dedicato a Gaspare Cucinella, poeta, scrittore e attore di Cinisi, si terrà domenica 24 novembre alle ore 17 nel Salone Comunale della sua città natale. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero nell’ambito della rassegna “Cinisi… che Cultura!”, rappresenta un’occasione unica per fare memoria attiva attraverso un incontro in stile circle time, che coinvolgerà anche il pubblico presente. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale, mira a celebrare i concittadini che, con il proprio talento, hanno dato lustro alla cittadina del palermitano. L’incontro nasce con lo scopo di dare vita a un momento imperdibile per ricordare, celebrare e riscoprire l’eredità artistica di Gaspare Cucinella, testimone di un’arte che parla al cuore e alle radici della nostra cultura.

Carriera artistica di Gaspare Cucinella

Gaspare Cucinella è stato uno degli interpreti più importanti delle opere di Franco Scaldati, maestro del teatro dell’assurdo, prendendo parte a pièce indimenticabili come “Il pozzo dei pazzi”, “Lucio”, “La Guardiana dell’acqua”, e “Totò e Vicè”. Il suo talento ha brillato anche nel cinema, recitando in film di rilievo come “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana e “Il Consiglio d’Egitto” di Emidio Greco, fino a interpretare opere di Samuel Beckett con straordinaria intensità.

Poeta e scrittore di Cinisi

Non solo attore, ma anche poeta e scrittore, Cucinella ha dedicato versi carichi di emozioni e immagini al suo amato territorio, donando alla lingua dialettale una nuova profondità. L’evento sarà un viaggio intimo tra le sue poesie e i suoi pensieri, arricchito dalla partecipazione di Melino Imparato e Domenico Ciaramitaro, accompagnati da una selezione di fotografie inedite di Pino Manzella e dagli interventi musicali di Piero Impastato. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

