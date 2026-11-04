Le prime tappe di un progetto che toccherà le nove province dell'isola

E’ stata una festa nel nome dello sport, della scuola e della prevenzione dalle dipendenze. Sono stati oltre 500 gli studenti accorsi al PalaLivatino di Gela per una giornata dedicata allo sport. L’iniziativa, che si è svolta oggi, ha coinvolto ragazze e ragazzi in attività sportive, dimostrazioni pratiche e momenti di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sui temi della sicurezza e della prevenzione.

L’ evento si colloca nell’ambito del Progetto @Lab_School.Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze. L’appuntamento rientra nella seconda annualità del Progetto ed è stato realizzato, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, dall’associazione Vivi Sano di concerto con l’IIS “G.Galilei – A.Di Rocco” di Caltanissetta, Istituto capofila della Rete SALUS SCUOLE SHE Sicilia per la Provincia.

A catalizzare l’attenzione degli studenti è stata soprattutto la presenza di Andrea Di Liberto, campione del mondo di canoa nella specialità K1 200 metri e atleta delle Fiamme Azzurre. L’azzurro si è intrattenuto a lungo con i ragazzi, raccontando la propria esperienza e testimoniando come lo sport possa rappresentare uno strumento di crescita, disciplina e riscatto personale.

Nel corso della mattinata gli studenti hanno potuto sperimentare diverse discipline, dall’atletica al tag rugby, dal pickleball al taekwondo, fino alla pallacanestro e alla pallamano. Accanto alle attività sportive, si è dato ampio spazio anche alla prevenzione dei comportamenti a rischio: attraverso gli occhiali alcolvista, i ragazzi hanno potuto sperimentare gli effetti dell’alterazione della percezione visiva causata dall’abuso di alcol. Un corner dedicato alla donazione del sangue, curato da Fidas – Gela, ha completato il programma della giornata.

Alla manifestazione hanno preso parte studenti delle scuole di Gela e di numerose scuole della provincia di Caltanissetta. Sono intervenuti i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, l’assessore allo Sport del Comune di Gela, il Dirigente dell’IIS “Galilei –Di Rocco” Istituto Capofila della Rete Salus Scuole SHE Sicilia della Provincia e la Referente per l’attività sportiva dell’USR – Ambito territoriale di Caltanissetta.

L’obiettivo di @Lab_School – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze è portare nelle scuole siciliane strumenti concreti per contrastare le dipendenze e promuovere la cultura della salute, utilizzando lo sport come veicolo di inclusione e partecipazione. Quella di Gela è una delle nove tappe previste in Sicilia. Il percorso si concluderà a Palermo, a metà dicembre, con la presentazione dei risultati del progetto.