Palazzo d’Orleans non commenta quelle che definisce “le scomposte e offensive dichiarazioni dell’onorevole Faraone che sembrano mirare, pericolosamente, a esarcebare gli animi, alimentare la tensione sociale e ingenerare ostilità immotivata nei confronti del presidente della Regione, che invece è impegnato, da tempo, nel progetto di realizzazione dei termovalorizzatori per superare definitivamente il problema dei rifiuti”.

“Un’emergenza – si legge in una nota – sulla quale l’onorevole Faraone è stato sempre distratto, anche nei cinque anni del governo Crocetta, nel quale la sua compagine politica aveva indicato proprio l’assessore al ramo”. Vengono, invece, definite “farneticanti le dichiarazioni di Faraone sull’ambizione del presidente Schifani a diventare Capo dello Stato”.

Varchi: “Da Faraone siparietti a favore di telecamera”

“Le pretestuose polemiche ed i siparietti a favore di telecamera di Faraone nei confronti del Presidente della Regione Siciliana sono infondati nel merito e pongono un tema di metodo – afferma il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi – Le sfide che la nostra terra è chiamata a vincere, grazie alla fruttuosa sinergia tra Governo Schifani e Governo Meloni, necessitavano di soluzioni straordinarie come i poteri commissariali che consentiranno di colmare ritardi ultra decennali”.

Pieno appoggio a Schifani

“ Io stessa, prosegue Varchi, condividendo appieno gli obiettivi del Presidente Schifani, mi sono attivata nelle sedi istituzionali per garantire che la Sicilia resti sempre centrale nell’agenda di Governo. Al tempo stesso, il Comune di Palermo, guidato da una coalizione di centrodestra a sostegno del Sindaco Lagalla, ha ottenuto molti e concreti segnali di attenzione da Roma”.

“Per tale ragione – prosegue Varchi- se rispetto al 2022 lo scenario politico è mutato, con un rinnovato posizionamento di Italia Viva nel centro sinistra, nella già programmata e fisiologica verifica di maggioranza di metà mandato, se ne prenderà atto e si adotteranno le scelte consequenziali per evitare da parte di alcuno politiche “dei due forni” e offrire ai palermitani un’azione di governo della città chiaramente ispirato ai valori del centro destra che compattamente e convintamente ogni giorno rinnova il proprio sostegno al Sindaco di Palermo e al Presidente della Regione Siciliana”, ha concluso il parlamentare di Fratelli d’Italia”.

Dipasquale: “Schifani dia delle risposte”

“Il governatore Schifani accusa i deputati nazionali dell’opposizione dicendo che sono terrorizzati dal fatto che il suo governo sarebbe ‘pronto a risolvere il problema dei rifiuti’. È proprio la tempistica che ci terrorizza: dopo sette anni di governo questa destra parla ancora in termini di prospettiva per la risoluzione del problema dei rifiuti declinando i tempi al futuro, quando invece dovrebbe dare soluzioni immediate”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Ars, Nello Dipasquale. “Le parole di Schifani significano una cosa sola: che ancora per tanto tempo saremo costretti a mandare i nostri rifiuti all’estero, e non sappiamo neanche quanto ci costerà l’inefficienza della destra”, conclude Dipasquale.

