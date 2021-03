l'appello del sindaco a casa minutella

Il paese di Geraci Siculo, sulle Madonie, candidato al concorso “Borgo dei Borghi 2021” della Rai

Le istruzioni per votare

L’appello del sindaco Luigi Iuppa a Casa Minutella

Un paesino dai panorami mozzafiato, dove il tempo sembra essersi fermato nella sua incantevole bellezza, dove si respira aria di comunità e condivisione. E’ Geraci Siculo, sulle Madonie, candidato al concorso Borgo dei Borghi 2021 della trasmissione Rai Alle Falde del Kilimangiaro. Il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa, è stato ospite della 44^ puntata di Casa Minutella, andata in onda su BlogSicilia. Iuppa ha fatto un appello a tutti per sostenere Geraci Siculo, paese candidato all’importante riconoscimento. E’ possibile votare sino a domani.

Come si vota

Per votare Geraci Siculo c’è tempo fino alle 23.59 di domani: www.rai.it/borgodeiborghi o http://www.rai.it/borgodeiborghi/Sondaggio-Borgo-dei-Borghi-2021-6b12fa44-fc28-4fa8-969e-ac06ef3880d1.html . È possibile esprimere un solo voto al giorno. Ogni preferenza va effettuata da una singola mail. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password e indirizzo e-mail di riferimento. La finale è in programma domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, con l’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione.

Una esperienza straordinaria

“Stiamo vivendo una bellissima esperienza – ha detto il sindaco Iuppa a Casa Minutella. La Rai e la trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro hanno selezionato Geraci tra i borghi siciliani più belli. Concorre un borgo per regione. Votare è molto semplice e si vota gratuitamente. Colgo l’occasione per chiedere il sostegno di tutta la Sicilia e di tutti i siciliani, sia che abitano in Sicilia, sia gli emigrati, che sono tanti.

La vittoria di Geraci potrebbe far emergere gli aspetti bella della Sicilia, il suo patrimonio storico-artistico e naturalistico, e soprattutto il carattere forte e tenace dei suoi abitanti”.

Il riconoscimento andato più volte alla Sicilia

Geraci Siculo ha circa 1800 abitanti, e per vincere il titolo di Borgo dei Borghi serve il sostegno di tutti. Il riconoscimento è andato più volte alla Sicilia, come ricorda il sindaco.

“La Sicilia – ha aggiunto Iuppa – si è sempre piazzata in ottime posizioni. Gangi ha vinto nel 2014, Montalbano Elicona nel 2015, Sambuca di Sicilia nel 2016, Petralia Soprana nel 2019. Speriamo di riuscire a vincere con l’aiuto di tutti. C’è una grande mobilitazione all’interno della comunità ma anche a livello regionale, istituzionale, imprenditoriale. A sostenerci anche i sindacati e il mondo della scuola. Io chiedo con forza il voto per Geraci per fare emergere la faccia bella della Sicilia, a livello nazionale e internazionale. E’ una importante vetrina di presentazione per la nostra Terra”.

Il futuro dei borghi della Sicilia e del turismo

Il sindaco di Geraci Siculo ha concluso: “Il turismo ed il settore dei viaggi non stanno vivendo un periodo facile a causa della pandemia. Però prima o poi dalla pandemia usciremo con i vaccini. E’ sicuro che il turismo dei borghi, esperienziale e relazionale prenderà piede rispetto al turismo di massa al quale siamo stati abituati negli anni scorsi”.

Molti artisti sostengono la candidatura di Geraci Siculo

Tanti gli artisti siciliani che sostengono la candidatura di Geraci Siculo a Borgo dei Borghi 2021. Dopo gli endorsement di Teresa Mannino e Sasà Salvaggio arriva anche quello di Maria Grazia Cucinotta.

“Supportate con me la candidatura di al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Geraci è una cittadella magnifica immersa nelle Madonie, una delle nostre tante eccellenze. Vi prego votatela tutti, tutti, tutti”. E’ l’appello che lancia dalla Cina l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, con un video inviato via whatsapp e che sta girando già sui canali social.