Oggi ultimo giorno per votare online

È l’ultimo giorno per votare Castelmola (Me) come Borgo dei Borghi. La “gara” tra i borghi italiani condotta dalla trasmissione di Rai 3. La votazione è online e tutti possono esprimere la propria preferenza. In gara ci sono pure Gangi (Pa) e Palazzolo Acreide (Sr).

“Il Borgo dei Borghi” ha visto Castelmola grande protagonista in ambito promozionale e garantito enorme visibilità in tutta Italia. Il Borgo messinese punta adesso ad approdare alla finalissima di domenica 20 ottobre che sarà trasmessa in prima serata su Rai 3 e durante la quale si sfideranno i 20 Borghi più votati. L’eventuale vittoria alla competizione garantirebbe ulteriore popolarità in ambito nazionale ed internazionale e forte impulso alla crescita e lo sviluppo del territorio, specie in ambito turistico.

Il paesino jonico è un luogo davvero esclusivo, molto apprezzato da visitatori provenienti da tutte le parti del mondo, un vero gioiello ricco di storia ed arte, rappresenta con i suoi panorami mozzafiato un’estensione naturale della vicina Taormina.