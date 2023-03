il sindaco: "gli anziani risorsa preziosa, sono le nostre radici"

Una nuova centenaria a Geraci Siculo che continua la sua tradizione di “longevità” degli abitanti. A raggiungere l’importante traguardo dei “100 anni” è stata Giovanna Sacco, festeggiata dalla famiglia e dall’intera comunità del borgo madonita con in testa il sindaco Luigi Iuppa.

Festa in famiglia e con l’amministrazione comunale

Una forte, tenace, artefice e protagonista della proprie scelte. A festeggiare la ricorrenza con nonna Giovanna, i figli, il genero, la nuora, i nipoti, i fratelli e le cognate.

Una targa e un omaggio floreale per la donna

Oltre al primo cittadino erano presenti il vicesindaco Franco Coco, l’assessore alle politiche sociali Marisa Zafonte e il consigliere comunale Daniela Lo Pizzo. Il sindaco ha consegnato alla signora un omaggio floreale e una targa ricordo portando gli auguri sinceri da parte di tutta la comunità di Geraci.

Il sindaco: “Anziani risorsa preziosa, sono le nostre radici”

“Gli anziani sono una risorsa preziosa, sono le nostre radici e abbiamo il dovere di tutelarli, curarli e amarli – ha detto il primo cittadino – Questo è un evento da ricordare per una donna che ha attraversato un secolo di storia della città di Geraci, un paese in cui il tasso di longevità è molto alto”.

Geraci Siculo candidata a sesta “zona blu” del mondo

Geraci Siculo è in corsa per diventare la sesta “zona blu” del mondo, ossia una delle zone dove la speranza di vita è molto più elevata che in altre parti del pianeta.

A novembre festeggiate tre centenarie

Tre grandi feste in appena una settimana a Geraci Siculo per festeggiare tre centenarie a novembre scorso. Nel borgo madonita è stata festeggiata una settimana piena di gioia, sorrisi e tanti abbracci per celebrare tre “nonnine”, tre grandi donne di altri tempi. Si tratta di Maria Rosaria Macaluso che ha compiuto 101 anni, Gaetana Zangara che ha compiuto 102 anni e Giovanna Fazio che ha compiuto 101 anni, rigorosamente in ordine di compleanno.

Le tre donne hanno una cosa in comune: una vita umile, sempre a contatto con la Natura e un’alimentazione sana.

