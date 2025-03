Sono state nominate due commissioni per nominare il direttore generale e il direttore del personale di Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano Falcone Borsellino.

La prima è composta da Stefano Paleari, ex rettore dell’Università di Bergamo e presidente della Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane); Carlo Amenta, docente associato di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo; Fabrizio Tigano, professore ordinario di diritto amministrativo al dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Messina.

Per il capo del personale la commissione esaminatrice è formata dai professori Guido Corso, Lillo Fiorello e Maria Cristina Cavallaro. Entrambe le commissioni dovranno individuare una terna da sottoporre al Consiglio. Una scelta questa per cercare di superare qualche attrito tra il presidente Salvatore Burrafato, in quota Fratelli d’Italia e l’amministratore delegato Vito Riggio, voluto in Cda da Forza Italia.

Tra i nomi che presenteranno la candidatura per direttore generale ci sarebbe Carmelo Scelta, già direttore generale licenziato nel 2015 dopo che era finito nell’inchiesta The Terminal della squadra mobile di Palermo e poi assolto insieme ad altri vertici dell’azienda.