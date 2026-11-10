Il Centro Regionale Trapianti (CRT) della Regione Siciliana ha lanciato una nuova e importante iniziativa di sensibilizzazione per promuovere la donazione di organi e tessuti, superando le riserve culturali e i pregiudizi che ancora oggi frenano la scelta di molti cittadini. Per farlo, la rete dei trapianti dell’isola ha scelto un testimonial d’eccezione: il regista e attore Carlo Verdone, che ha offerto la propria collaborazione spontanea per la realizzazione di un video promozionale.

Nella lettera firmata dal Direttore Regionale del CRT Sicilia, il Dr. Giorgio Battaglia, viene sottolineata l’importanza di uno “sforzo corale” per diffondere i principi di gratuità e libertà legati a questo atto d’amore. L’appello si rivolge direttamente agli organi di informazione affinché diano la massima diffusione al messaggio.

Il messaggio di Carlo Verdone

Nel video, Verdone usa parole toccanti e dirette per descrivere la donazione, definendola un’opportunità straordinaria di rinascita: “Dire sì alla donazione degli organi è un gesto semplice, leggero, come un respiro. Per qualcuno può diventare il primo giorno di una nuova nuovissima vita e questo è meraviglioso”.

Il regista evidenzia come non servano grandi discorsi, bensì una scelta consapevole in grado di “trasformare una fine in un nuovo inizio”.

La risposta della Sicilia

L’iniziativa del CRT intende dare ulteriore slancio a un trend positivo che sta già coinvolgendo l’isola. Come ricordato dallo stesso Verdone nel suo intervento, la Sicilia sta guardando al futuro con un cuore sempre più generoso, grazie al numero crescente di cittadini che scelgono di offrire una seconda possibilità a chi è in attesa di un trapianto.

L’attore ha concluso il suo messaggio rivolgendo un sentito ringraziamento a tutta la struttura sanitaria: “Un grazie di cuore va al Centro Regionale Trapianti, agli operatori della rete e alle famiglie dei donatori che ogni giorno rendono possibile questo gesto di grande, immensa umanità. Ricordatelo, è importante”.