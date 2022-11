All’arrivo al porto di Palermo la nave è stata setacciata palmo a palmo

Nessuna traccia della giovane che sarebbe scomparsa dal traghetto Suprema della Gnv in servizio da Genova a Palermo. Sino all’alba vigili del fuoco, polizia, capitaneria e carabinieri hanno setacciato palmo a palmo la nave ma di questa ragazza non sarebbe stata rilevata alcuna presenza.

Le ricerche

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Polizia e vigili del fuoco hanno utilizzato le loro squadre speciali, anche le unità cinofile. I cani però non avrebbero rilevato nulla, anche un minimo sospetto di presenza in nessuno dei locali di pertinenza del traghetto. Alle 5 di questa mattina le ricerche si sono interrotte, tutto è stato rimesso in mano alla Procura di Palermo che a questo punto dovrà determinarsi sul da fare nelle prossime ore sulla base delle ricerche vane di questa notte.

La prime informazioni

La giovane, stando alle prime informazioni raccolte, viaggiava con il fratello il quale ha lanciato l’allarme intorno alle 10 di ieri. Il comandante della nave ha immediatamente ordinato di iniziare le ricerche all’interno della nave che poi è arrivata al porto di Palermo in prima serata.

Allertate le autorità

Ovviamente all’arrivo al porto Palermitano ad attendere il traghetto c’erano i marinai della capitaneria di porto, la polizia del mare, i cinofili con i cani molecolari, personale medico e i vigili del fuoco. Una volta attraccata, la nave è stata setacciata dai cani specializzati nella ricerca dei dispersi. La speranza era quella che la giovane fosse ancora a bordo. La nave non ha fatto tappe intermedie e dunque è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti.

Si esclude la presenza della ragazza

Sulla base delle ricerche molto approfondite fatte questa notte si ritiene a questo punto di escludere che la giovane fosse all’interno del traghetto. Il lavoro profuso da capitaneria, vigili del fuoco e polizia è stato massimo, non un solo angolo della nave è stato lasciato scoperto.