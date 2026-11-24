Un misterioso sacco nero, una cassapanca da tenere rigorosamente chiusa, sei ospiti inaspettati e un commissario di polizia tutt’altro che brillante. Sono gli ingredienti di “Giallo ma non troppo”, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Valeria Martorelli, in programma il 16 dicembre alle 21 al Teatro Apparte in via Antonio Furitano 5 a Palermo.

Una commedia dal ritmo serrato che gioca con le aspettative del pubblico, trasformando una situazione apparentemente drammatica in una girandola di equivoci, situazioni paradossali e irresistibili colpi di scena.





La storia si apre con una donna visibilmente agitata che trascina un pesante sacco nero e lo nasconde all’interno di una cassapanca, convinta di potersene liberare definitivamente il giorno successivo. Ma i suoi programmi vengono improvvisamente sconvolti dall’arrivo di sei ospiti inattesi, che la costringono a una convivenza di ventiquattr’ore. Da quel momento, il timore che qualcuno possa aprire la cassapanca e scoprire il suo segreto si trasforma in una vera e propria ansia paranoica.





Tra tentativi di salvare le apparenze, sospetti, incomprensioni e un commissario di polizia incredibilmente tonto, la casa diventa il palcoscenico di una situazione sempre più esplosiva. Riuscirà la protagonista a impedire che la verità venga a galla?

Dietro la comicità e la satira, “Giallo ma non troppo” affronta anche temi di grande attualità, lanciando una riflessione sulla gogna mediatica e sul pregiudizio. Uno spettacolo che, attraverso il linguaggio della commedia, invita a interrogarsi sulla facilità con cui si costruiscono giudizi e si mette alla berlina la reputazione degli altri.

A interpretare i protagonisti saranno Giovanna Carrozza, Gabriella Gugliotta, Tiziana Musso, Roberto Pellegrino, Giovanni Gulotta, Dario Scarpati e Manuela Rosaria D’Aniello.

Il biglietto per il singolo spettacolo è di 15 euro (ridotto 12 euro).

Per informazioni e prenotazioni allo 091 615 6545 o al 320 2635366 .

Luogo: Teatro Apparte

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Vari

Prezzo: 15.00

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