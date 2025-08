Grande attesa per il ritorno in Sicilia dell’iconico dj Gigi D’Agostino con un’imperdibile tappa a Villa Bellina a Catania.

Gigi D’Agostino a Villa Bellini a Catania per l’unica tappa siciliana il 13 agosto è tra gli eventi musicali più attesi dell’estate nell’isola. Uno spettacolo davvero imperdibile, considerati gli anni di assenza di live nell’isola del dj che con la sua incredibile discografia è entrato di diritto nella storia della musica dance italiana e internazionale.





Tanti i suoi brani diventati ormai iconici: da “L’Amour Toujours” a “Bla Bla Bla”, passando per “La Passion”, “In My Mind” e “Another Way”. Successi che hanno segnato profondamente la cultura musicale degli ultimi trent’anni e che continuano ad emozionare; che faranno ballare i tantissimi spettatori provenienti da tutta l’isola e da tutta Italia. Un repertorio di successi lungo oltre trent’anni, arricchito da “Total Eclipse”, l’ultimo EP uscito a dicembre 2024 e realizzato in collaborazione con Luca Noise, che certifica l’inesauribile creatività e capacità di rinnovarsi di Gigi D’Agostino, restando però sempre fedele alla propria identità musicale.

I biglietti dello spettacolo, organizzato da Vibra Spettacoli, sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire da € 30 + diritti.

Luogo: Villa Bellni, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Gigi D’ Agostino

Prezzo: 30.00

Link: https://www.ticketone.it/event/gigi-dagostino-villa-bellini-20233204/

