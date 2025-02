La fortuna sorride nuovamente a Palermo. Avrebbe vinto la somma di 500.000 euro acquistando un gratta e vinci “Numerissimi” da 5 euro in un punto Snai situato in via Antonio de Saliba, a pochi passi da piazzale Lennon.

La notizia della vincita ha suscito grande curiosità tra gli abitanti del quartiere, che ora si interrogano sull’identità del misterioso vincitore. Tuttavia, non sarà facile risalire al vincitore: il biglietto vincente è uno dei soli cinque in circolazione su una totale di 38 milioni e 400 mila biglietti venduti, tutti con un premio massimo di 500.000 euro.

Ad inizio anno, vinti 2 milioni a Palermo

“Qui la fortuna è passata spesso, c’è chi ha vinto con i gratta e vinci fino a 10mila euro. Alcuni clienti sostengono che il nostro sia il bar fortunato. Sono contento perché è un biglietto che è passato sotto le nostre mani”. Commenta così Antonino Porretto, titolare della pasticceria di via Luigi Galvani dove è stato venduto il biglietto vincente da 2 milioni di euro della lotteria Italia. Un brindisi al cliente fortunato che è stato baciato dalla fortuna a Palermo. Festeggiano Antonino e Ina Casesa, moglie del titolare, per l’ennesima vincita del loro piccolo bar ubicato nella zona periferica della città.

La vincita a Palermo

Un quartiere in festa per il vincitore del terzo premio della lotteria Italia. Tra allegria e soddisfazione commentano così i residenti: “Auguri a chiunque abbia vinto 2 milioni di euro – ha detto Maurizio Argento, residente – spero sia una persona che abbia bisogno di tanti soldi, un mondo di auguri a chiunque sia”. C’è chi ironizza, tra le strade del quartiere, sventolando il proprio biglietto definendosi il vincitore. Chi esclama davanti alle telecamere dichiarando ironicamente: “Non lo dite a nessuno, ma sono io in vincitore della lotteria Italia”.

Eppure, non è la prima volta che la pasticceria Porretto è stata baciata dalla fortuna. Il 7 luglio 2024 sono stati vinti 5mila euro col gratta e vinci “Doppia sfida”, mentre nel 2022 addirittura un doppio colpo: il 21 gennaio sono stati vinci 10mila euro con “Doppia sfida” e il 24 maggio 2mila euro al “TuttoXtutto”.

Colpo fortunato anche in via Terrasanta

Un fortunato giocatore palermitano si è aggiudicato due milioni di euro con un Gratta e vinci. Il biglietto vincente, del costo di 20 euro, è stato acquistato lo scorso 6 novembre presso la tabaccheria Cipolla, situata in via Terrasanta 9. La notizia della vincita, comunicata da Lottomatica in questi giorni, è stata accolta con grande entusiasmo nel quartiere.

Caccia al milionario

L’identità del vincitore rimane al momento un mistero. Data l’alta densità residenziale della zona e il continuo passaggio di persone in via Terrasanta, individuare il fortunato giocatore si preannuncia un’impresa ardua. Quel che è certo è che il vincitore ha centrato uno dei soli quattro tagliandi vincenti da due milioni di euro, presenti in un lotto iniziale di 37.440.000 biglietti.