La felicità del titolare della pasticceria Porretto

“Qui la fortuna è passata spesso, c’è chi ha vinto con i gratta e vinci fino a 10mila euro. Alcuni clienti sostengono che il nostro sia il bar fortunato. Sono contento perché è un biglietto che è passato sotto le nostre mani”. Commenta così Antonino Porretto, titolare della pasticceria di via Luigi Galvani dove è stato venduto il biglietto vincente da 2 milioni di euro della lotteria Italia. Un brindisi al cliente fortunato che è stato baciato dalla fortuna a Palermo. Festeggiano Antonino e Ina Casesa, moglie del titolare, per l’ennesima vincita del loro piccolo bar ubicato nella zona periferica della città.

La vincita a Palermo

Un quartiere in festa per il vincitore del terzo premio della lotteria Italia. Tra allegria e soddisfazione commentano così i residenti: “Auguri a chiunque abbia vinto 2 milioni di euro – ha detto Maurizio Argento, residente – spero sia una persona che abbia bisogno di tanti soldi, un mondo di auguri a chiunque sia”. C’è chi ironizza, tra le strade del quartiere, sventolando il proprio biglietto definendosi il vincitore. Chi esclama davanti le telecamere dichiarando ironicamente: “Non lo dite a nessuno, ma sono io in vincitore della lotteria Italia”.

Eppure, non è la prima volta che la pasticceria Porretto è stata baciata dalla fortuna. Il 7 luglio 2024 sono stati vinti 5mila euro col gratta e vinci “Doppia sfida”, mentre nel 2022 addirittura un doppio colpo: il 21 gennaio sono stati vinci 10mila euro con “Doppia sfida” e il 24 maggio 2mila euro al “TuttoXtutto”.

“Auguro il meglio al vincitore”

Felicità enorme, speravo che il biglietto fosse rimasto a me ma non è stato così, ma sono contenta ugualmente. Siamo felicissimi spero che la fortuna abbi baciato qualcuno bisognoso e che si ricorda anche di noi. Auguro al vincitore il meglio della vita e che se li sappia gestire e che adesso sia felice. Non ho alcuna idea di chi possa essere, solitamente qui vengono clienti abitudinari ma qualcuno di passaggio c’è sempre. In questi giorni sono passate tante persone, magari amici o parenti, ne ho venduti tanti e ne ho persi tanti mi auguro che si ricordino di noi per la bella fortuna” commenta Ina Casesa, moglie del titolare della pasticceria.

Piovono milioni su Palermo ma la vincita alla Lotteria Italia ha una scadenza

Due milioni di euro ma con la data di scadenza. Palermo apre il 2025 con una vincita milionaria “in pasticceria”. Si perché uno dei premi di prima categoria della Lotteria Italia che gli anziani chiamano ancora la lotteria di Capodanno o lotteria dell’Epifania, è stato vinto a Palermo. O quantomeno il biglietto terzo classificato è stato venduto in una pasticceria di Palermo.

La data di scadenza

Ma quello che in tanti, in troppi, non sanno è che la vincita della Lotteria Italia 2024/2025 ha una data di scadenza. Ebbene sì il premi va rivendicato ed in cassato entro un tempo abbastanza breve anche se non brevissimo, pena perdere tutto.

I primi 5 biglietti vincenti

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. E’ quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è stato venduto presso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

I biglietti vincenti, numeri e serie

Di seguito i biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2024

1° Premio € 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (LO)

2° Premio € 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio € 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio € 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio € 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (VE)

Solo 180 giorni per incassare

Ma i premi hanno la data di scadenza. Ci sono solo sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti proprio per rivendicare il premio.

Come richiedere il Premio

E’ la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2024. I vincitori – scrive Agipronews – hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

