A Melilli ed a Cattolica Eracela

Due vincite milionarie in Sicilia con il “Gratta e vinci”: a Melilli, in provincia di Siracusa, il “New turista per sempre”, tagliando dal costo di 5 euro, ha fruttato un vitalizio di 1.936.849 euro – segnala l’agenzia Agimeg – che saranno così incassati: 300.000 euro subito, 100.000 euro di bonus finale e 6.000 euro al mese per 20 anni.

A Cattolica Eraclea, comune di 3.200 abitanti in provincia di Agrigento, il Gratta e vinci della serie ‘Super numerissimi’ ha fatto segnare una vincita di 2 milioni di euro.

Sicilia baciata dalla fortuna al 10eLotto, gioca un euro e vince un milione

Lo scorso mese di marzo, vinto a Caltanissetta un milione di euro nel bar tabacchi Colorado Cafè di via Leone XIII di proprietà di Domenica Zoda. Un cliente non abituale del bar ha giocato una schedina da un euro al 10eLotto vincendo la cifra milionaria.

Il nisseno ha centrato 10 numeri su 10 scoprendo di aver vinto la cifra da capogiro in diretta, alle 7.15, mentre guardava il monitor sul quale si leggono le cifre estratte ogni 5 minuti. Quando i proprietari della tabaccheria hanno riferito che non era una vincita pagabile in tabaccheria, comunicando l’importo, l’uomo ha subito ringraziato ed è andato via.

Questa la combinazione vincente: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90.

Sicilia fortunata al 10eLotto: come riportato da Agipronews, a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro.

A Niscemi centrato un 9 Oro

Nei giorni precedenti a Niscemi, sempre in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. Mentre nel concorso del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Modica, in provincia di Ragusa, ha centrato un premio da 15.250 euro.

Fortuna anche al 10eLotto

Il 10eLotto ha premiato la Sicilia nei giorni scorsi. A Trecastagni, in provincia di Catania, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro.