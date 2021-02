I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, hanno sequestrato prodotti recanti marchi contraffatti individuati all’interno di un negozio, gestito da cinese, a Palermo in via Oreto.

L’attività scaturisce dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e finalizzata a verificare il rispetto delle norme emanate dall’Autorità di Governo per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 e in materia di sicurezza dei prodotti.

In particolare, i “Baschi Verdi”, nel corso del controllo presso l’esercizio commerciale, hanno notato esposti per la vendita diversi prodotti (giocattoli, articoli per bambini ed elettronica, per un totale di 7897 articoli) recanti note marche, quali “Disney”, “Juventus”, “Beats” ecc., che risultavano difformi da quelli originali, non riportando nessun ologramma e presentando evidenti imperfezioni data la scadente qualità dei materiali utilizzati.

Per tali motivi i Finanzieri hanno proceduto al sequestro penale dei prodotti e denunciato il soggetto a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità Governativa nonché contrastare ogni forma di illegalità economica.