Rientra l’allarme per la gioielliera scomparsa a Monreale, è tornata a casa

25/07/2022

E’ un giorno di gioia a Monreale. Finiscono un incubo e lunghe ore di apprensione per i cittadini.

E’ stata infatti ritrovata Gaetana Vilardo, la 61enne scomparsa ieri mattina da Monreale.

La donna è molto nota in paese in quanto titolare di una gioielleria.

Era uscita da casa intorno alle 10,30 senza documenti né cellulare.

La gioia del sindaco Arcidiacono

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, esprime la propria gioia con un post su facebook: “Grazie a Dio la signora Gaetana è stata ritrovata, sta bene ed è già a casa tra le braccia affettuose dei propri familiari. Ho il dovere di ringraziare ognuno di voi per aver contribuito, anche attraverso una semplice condivisione, alle operazioni di ricerca”.

A giugno la scomparsa di un carrozziere a Bagheria

Non si tratta dell’unico allontanamento che si verifica recentemente nel Palermitano. A fine giugno i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno ritrovato Domenico Canzoneri, 36 anni, il carrozziere scomparso lo scorso 7 giugno. Il giovane si era allontanato volontariamente ed è stato trovato in casa da un amico. L’appello e la denuncia erano stati lanciati dalla mamma Angela Perez. L’allontanamento aveva creato molto clamore. L’operaio aveva detto alla madre che sarebbe andato a fare la spesa ma non era più tornato a casa.

Anche l’auto era scomparsa

Anche la sua auto, una Fiat Cinquecento vecchio modello, non si trovava. Il cellulare lo aveva lasciato a casa prima di uscire. Domenico lavorava saltuariamente, sembra che nelle prossime settimane sarebbe dovuto partire per un impiego al Nord Italia. La famiglia, che oltre alla denuncia di scomparsa ai carabinieri ha contattato anche la redazione di “Chi l’ha visto?”, si era detta preoccupata anche per il genere di vita che l’uomo conduceva nell’ultimo periodo.

Altro caso nel maggio scorso

A maggio scorso un’altra vicenda simile aveva messo in apprensione una famiglia di San Giuseppe Jato, nel palermitano. Ad aver fatto perdere le proprie tracce era stata Giuseppina Conigliaro, ritrovata pochi giorni dopo dai carabinieri. Si era allontanata volontariamente. La 33enne, originaria di San Giuseppe Jato da qualche tempo si era trasferita nel Trapanese dove convive con il compagno.

Anziano scomparso a Partinico ritrovato morto in una scarpata

A giugno invece, sempre un caso di scomparsa nel Palermitano, si era concluso in tragedia. E’ stato trovato il cadavere di Vito Stabile di 82 anni scomparso dalla sua casa di Partinico. Il corpo era in una scarpata in contrada Tammi non distante da casa in via Madonna del Ponte. A ritrovarlo i vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche con i droni, i cani e diverse squadre. Le indagini sul decesso sono state condotte dalla Polizia, giunta alla conclusione che la morte dell’anziano è stata accidentale. Vito Stabile sarebbe scivolato o forse ha avuto un malore che ha provocato la caduta nel dirupo nel quale è stato trovato senza vita.