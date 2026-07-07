La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Palermo fra una settimana ed esattamente il 14 luglio per partecipare alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale, il 23 maggio 1992, viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, uccisi dalla bomba dell’autostrada a Capaci insieme agli uomini della scorta della Polizia di Stato, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

L’auto, nonostante le polemiche delle scorse settimane, lascia la scuola della Polizia Penitenziaria e viene trasferita stabilmente a Palermo negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino a Palazzo Jung, nato da poco più di un anno e già diventato luogo delle celebrazioni del 23 maggio

La nota della Fondazione Falcone

“La presenza della premier testimonia l’impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà dell’Italia”, dice in una nota la Fondazione Falcone che ha dato vita al museo facendolo diventare il fulcro delle proprie attività.

La cerimonia di svelamento dell’auto è prevista a partire dalla 17 del 14 luglio, poche ore prima che la città si immerga nei festeggiamenti per Santa Rosalia visto che da lì a poco inizierà lo spettacolo del Festino 2026, il numero 402.

Il museo nella visione della Fondazione Falcone

“La memoria non appartiene al passato ed è patrimonio civile e culturale della nazione. È il fondamento del nostro futuro e via maestra per le nuove generazioni. La Fondazione Falcone e il Museo del Presente desiderano esprimere la più profonda gratitudine alla Presidenza del Consiglio, al ministero della Giustizia, al ministero della Difesa e al Corpo di Polizia Penitenziaria, che con sensibilità istituzionale e straordinario spirito di servizio hanno reso possibile il viaggio e questa straordinaria occasione”, conclude la nota della Fondazione Falcone.

Non è ancora noto se la Premier si tratterà a Palermo o se la sua sarà una “tocata e fuga” per svelare l’auto