Anche Palermo ha risposto oggi all’appello per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel pomeriggio il corteo promosso dalla rete “Non Una di Meno” ha attraversato le vie del centro cittadino, affiancando alle iniziative istituzionali una mobilitazione dal taglio marcatamente politico e sociale.

Dietro lo striscione di apertura con lo slogan “Rivendichiamo futuro”, si sono riuniti attivisti, collettivi studenteschi e universitari – tra cui Scirocco – insieme a realtà associative e centri antiviolenza del territorio come Arcigay, Palermo Pride, Camurria, Handala, Spazio Donne Zen, Le Onde e Non è un veleno.

I dieci anni del movimento e i dati dell’Osservatorio

La manifestazione di quest’anno cade nel decennale dalla nascita del movimento. Nel corso del corteo i promotori hanno richiamato i dati monitorati dall’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, che dall’inizio dell’anno conta in Italia 76 femminicidi e diversi casi di suicidi indotti, denunciando quelle che vengono definite carenze strutturali negli interventi di prevenzione.

“Quest’anno sono dieci anni dalla prima marea contro la violenza patriarcale – spiegano gli organizzatori –. Oggi scendiamo in piazza per conquistare spazi nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro. I numeri dell’Osservatorio sembrano non interessare perché si continua a limitare l’autodeterminazione nelle strutture socio-sanitarie, a rendere difficile l’accesso all’aborto, ad aumentare le pene dopo che la violenza è già avvenuta e a ostacolare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole”.

Le critiche al governo, al welfare e la tappa di Roma

Nel documento politico diffuso durante la marcia, la rete palermitana ha criticato duramente anche la convocazione odierna degli Stati Generali della Natalità e le scelte dell’esecutivo nazionale su sicurezza e spesa pubblica, annunciando la prosecuzione della mobilitazione verso il corteo nazionale di sabato 28 novembre a Roma.

“Vogliono decidere chi ha il diritto, chi il divieto e chi l’obbligo alla riproduzione – affermano dal corteo –. Non permetteremo di dirottare il concetto di violenza per giustificare la militarizzazione delle città e i tagli al welfare a favore delle spese militari”.

Spazio infine ai temi del lavoro, dell’abitare e dell’autonomia economica, indicati dai partecipanti come condizioni indispensabili per consentire alle donne di uscire dai contesti di abuso: “Quando si parla di salari bassi, di precarietà e della difficoltà a permettersi una casa dignitosa, la mancanza di reddito si traduce nell’impossibilità di rendersi indipendenti e di allontanarsi dalle situazioni violente”, hanno concluso gli attivisti al termine degli interventi.