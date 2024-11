In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, l’Associazione Millecolori Onlus di Palermo con il suo Centro Antiviolenza Lia Pipitone, parteciperanno ad una serie di iniziative a Palermo a fianco di Istituzioni, Istituti Scolastici e Strutture ospedaliere nell’arco della settimana.

Pochi giorni fa a Palazzo Steri a Palermo il Premio “Donne che amano le donne” dal Terziario Donna di Confcommercio Palermo all’Associazione Millecolori Onlus per l’impegno sociale sul territorio a favore del benessere, dell’autonomia e dell’inclusione sociale di minori, giovani e adulti. “Come ogni anno siamo impegnati nella sensibilizzazione e nella formazione nella lotta alla violenza di genere che si unisce al grande lavoro di sostegno e messa in sicurezza che le nostre equipe svolgono ogni giorno al fianco di donne e minori vittime di ogni forma di violenza. Vogliamo ringraziare la presidente del Terziario Donna di Confcommercio Margherita Tomasello e la vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, per il riconoscimento alla nostra associazione”, dichiara Adriana Argento, responsabile dei servizi della Millecolori Onlus.

IL PROGRAMMA

Si comincia lunedì 25 novembre alle ore 10.30 con un appuntamento all’Ospedale Buccheri La Ferla dove prenderà parte la coordinatrice di “Empowerment Lab” del Cav Lia Pipitone e della Millecolori onlus, Virginia Cacciatore. L’iniziativa prevede: allestimento sui gradini della Chiesa Madonna delle Lacrime e la deposizione di fiori sulla panchina rossa, la divulgazione di materiale informativo e voce alle donne con letture, riflessioni e testimonianze. Per finire, preghiera fuori dalla Chiesa in ricordo delle vittime.

Alle 10.42, il Cav e la Millecolori parteciperanno al convegno “Oltre il silenzio: storie di donne resilienti” al Policlinico di Palermo presso l’Accademia delle Scienze mediche in via del Vespro 129 con l’intervento della psicologa e psicoterapeuta del Cav, Azzurra Tramonti.

La figura di Lia Pipitone

Alle ore 11.00 uno speciale appuntamento dedicato a Lia Pipitone, vittima di mafia e di femminicidio, organizzato dal sindacato Assostampa Sicilia, con una targa dedicata che verrà affissa presso il Giardino della Memoria in via Ciaculli 5 a Palermo, terreno confiscato alla mafia e gestito dal Gruppo cronisti siciliani insieme all’Associazione Nazionale Magistrati. Sarà presente per noi l’avvocata penalista del Cav, Cettina Aiello. Nel pomeriggio un altro appuntamento con Assostampa Sicilia presso la loro sede in via Francesco Crispi 286 a Palermo, alle ore 15.00, con un Corso di formazione per giornalisti dal titolo “Violenza sulle donne: cronaca giudiziaria, informazione responsabile e ruolo dell’educazione alla parità di genere” dove interverrà l’avvocata e coordinatrice del nostro Cav, Paola Mirto.

Il protocollo per i tirocini inclusivi

Alle ore 17.00 sempre l’avvocata Paola Mirto sarà presente e interverrà in rappresentanza dei Cav accreditati con il Comune di Palermo alla speciale firma del Protocollo “Tirocini inclusivi: una corsia rosa dedicata alle donne vittime di violenza” con l’Assessorato regionale alle Attività produttive, l’Assessorato comunale alle Attività sociosanitarie e ai tre Centri antiviolenza accreditati al Comune di Palermo (il nostro, Beato Giuseppe Puglisi e Le Onde) presso La Sirenetta a Mondello (via Principe di Scalea 7 Palermo).

Coinvolte le scuole

Martedì 26 novembre si comincia alle ore 9.00 con un intervento all’Istituto Comprensivo “Abba-Alighieri” di Palermo insieme alla psicologa e psicoterapeuta del Cav, Azzurra Tramonti, e all’avvocata penalista del Cav, Cettina Aiello. Alle ore 10.00 appuntamento in via Ammiraglio Rizzo ad angolo con via Fileti insieme all’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo per la sistemazione di una panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo, a cui prenderanno parte la Caserma dei Carabinieri Le Falde, l’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo e l’Endofap. Sarà presente per noi la responsabile dei servizi della Millecolori onlus, Adriana Argento.

Mercoledì 27 novembre si comincia alle ore 9.00 con un intervento della psicologa e psicoterapeuta della Millecolori onlus, Francesca Menozzi, e dell’educatrice della Millecolori onlus, Alessandra Spina, all’Istituto Comprensivo “Publio Virgilio Marone” di Palermo.

Alle ore 11.30 uno speciale appuntamento dal titolo “Violenza? No grazie! Incontro sulla violenza di genere. Come riconoscerla e affrontarla” insieme al Comando dei Carabinieri di Palermo e provincia, alla Scuola Cinema Sud, al Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” e al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, che si terrà al Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” per un’attività rientrante nel Progetto “UNƏ TUTTƏ CENTOMILA…UGUALI E DIVERSƏ”. Interverranno: Azzurra Tramonti (psicologa e psicoterapeuta Cav Lia Pipitone), Cettina Aiello (avvocata penalista Cav Lia Pipitone), il Capitano Gianluca Verdolino (responsabile Rete Antiviolenza Arma Carabinieri), la Marescialla Sara Ellul Cardone (Rete Antiviolenza Arma Carabinieri) e Giuseppe Paternò (direttore Teatro Scuola Cinema Sud).

Un corso di autodifesa

Alle ore 17.00 sarà avviato il nostro “Corso di autodifesa per tutte le donne” realizzato con Assobasket e Nair Silat Academy presso la nostra sede in via Ammiraglio Persano 52 nel quartiere Montepellegrino a Palermo.

Infine, si conclude venerdì 29 novembre alle ore 11.00 con il secondo appuntamento “Violenza? No grazie! Incontro sulla violenza di genere. Come riconoscerla e affrontarla” al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, insieme al Comando dei Carabinieri di Palermo e provincia, alla Scuola Cinema Sud, al Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” e al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo per un’attività rientrante nel Progetto “UNƏ TUTTƏ CENTOMILA…UGUALI E DIVERSƏ”. Interverranno: Azzurra Tramonti (psicologa e psicoterapeuta Cav Lia Pipitone), Cettina Aiello (avvocata penalista Cav Lia Pipitone), il Capitano Gianluca Verdolino (responsabile Rete Antiviolenza Arma Carabinieri), la Marescialla Sara Ellul Cardone (Rete Antiviolenza Arma Carabinieri) e Giuseppe Paternò (direttore Teatro Scuola Cinema Sud).

