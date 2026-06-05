Nella giornata della marina militare sarà possibile visitare a bordo al porto di Palermo la Nave Dattilo della guardia costiera. L’imbarcazione sarà possibile visitarla sabato 6 giugno dalle 17 alle 19, domenica 7 giugno dalle 16 alle 19, martedì 9 giugno dalle 17 alle 19.00, mercoledì 10 giugno dalle 16 alle 18.

La possibilità di salire a bordo di Nave Dattilo rappresenta un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino una delle principali piattaforme operative del corpo, impegnata in attività di ricerca e soccorso, con capacità di coordinamento di mezzi di superficie e mezzi aerei, controllo e gestione dei flussi migratori, vigilanza e attività di controllo in materia di pesca, attività antinquinamento e antincendio, oltre ad essere dotata di capacità operative per l’impiego di un nucleo sommozzatori attrezzato e di un ponte di volo per l’appontaggio e il rifornimento degli elicotteri in dotazione alla guardia costiera.

Dal pomeriggio di oggi alle 17 al 9 giugno sarà possibile visitare la nave Schergat. Il 9 e il 10 giugno sempre nel pomeriggio sarà possibile visitare la nave Cavour e il sommergibile Venuti, la nave Cabrini mentre solo il 10 giugno la nave Palinuro.