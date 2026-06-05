Nella giornata della marina militare sarà possibile visitare a bordo al porto di Palermo la Nave Dattilo della guardia costiera. L’imbarcazione sarà possibile visitarla sabato 6 giugno dalle 17 alle 19, domenica 7 giugno dalle 16 alle 19, martedì 9 giugno dalle 17 alle 19.00, mercoledì 10 giugno dalle 16 alle 18.

La possibilità di salire a bordo di Nave Dattilo rappresenta un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino una delle principali piattaforme operative del corpo, impegnata in attività di ricerca e soccorso, con capacità di coordinamento di mezzi di superficie e mezzi aerei, controllo e gestione dei flussi migratori, vigilanza e attività di controllo in materia di pesca, attività antinquinamento e antincendio, oltre ad essere dotata di capacità operative per l’impiego di un nucleo sommozzatori attrezzato e di un ponte di volo per l’appontaggio e il rifornimento degli elicotteri in dotazione alla guardia costiera.

Dal pomeriggio di oggi alle 17 al 9 giugno sarà possibile visitare la nave Schergat. Il 9 e il 10 giugno sempre nel pomeriggio sarà possibile visitare la nave Cavour e il sommergibile Venuti, la nave Cabrini mentre solo il 10 giugno la nave Palinuro.
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI