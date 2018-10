Domenica 4 novembre in occasione della Giornata delle Forze Armate e del Decorato, sono previste due manifestazioni; in piazza Vittorio Veneto per la cerimonia dell’Alzabandiera ed omaggio ai Caduti presso il Monumento ai Caduti e l’esibizione della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia”; per l’occasione saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Provvedimenti validi nella giornata del 4 novembre.

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della cerimonia. Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia

VIALE CROCE ROSSA

Nel tratto compreso tra piazza Giovanni Paolo II e piazza Vittorio Veneto:

Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia.

Nel tratto compreso tra Via Littore Ragusa e Piazza V. Veneto — sul lato dx nel senso di marcia:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della cerimo­nia, eccetto i veicoli Militari, delle Autorità e delle am­bulanze.

Nel tratto compreso tra Piazza V. Veneto e via S. Val­guarnera, ambo i lati:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.

VIA DELL’ARTIGLIERE

Nel tratto compreso tra via del Bersagliere e piazza V. Veneto:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della ce­rimonia.

Nel tratto compreso tra il civ. 30 e piazza V. Veneto: Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia.

VIA DEL GRANATIERE

Nel tratto compreso tra il civ. 30 e piazza V. Veneto: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della ce­rimonia

Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia.

VIA BRIGATA VERONA

Nel tratto compreso tra via Sicilia e piazza V. Veneto: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della ce­rimonia

Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia.

VIA DELLA LIBERTÀ

Nel tratto compreso da piazza V. Veneto e Via Lazio, compresa la corsia riservata contromano: Chiusura al transito veicolare durante lo svolgimento della cerimonia.

******

(O.D. 1448/18) Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle FF.AA. e del Decorato – Comando Legione Carabinieri Sicilia — 04.11.2018 —Via V. Emanuele, piazza della Vittoria e altre.

Sospensione temporanea dei provvedimenti di cui alle ordinanze 806 e 807 dei 2016 e n°639 del 28/05/2014, limitatamente ai tratti stradali sottoelencati e chiusura al traffico veicolare nei tratti delle sottoelencate vie e piazze, per tutta la durata della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze:

VIA VITTORIO EMANUELE

Nel tratto compreso tra via Matteo Bonello e Porta Nuova;

PIAZZA DELLA VITTORIA

Nel tratto, prospiciente la piazza del Parlamento, da via Vittorio

Emanuele alla curva sita all’altezza del civico 23 della stessa piazza della Vittoria;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera Piazza;

Nella via Gen. Cadorna all’incrocio con via del Bastione/piazza della Vittoria, cartello di obbligo a sinistra per via del Bastione ad eccezione dei veicoli appartenenti alle FF.00 e dei residenti;

Durante l’esibizione della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” chiusura al passaggio della piazza Villena;

Durante l’esibizione “in marcia” della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” nella via Vittorio Emanuele, con partenza prevista dalle ore 10.15 da Piazza Villena e arrivo alla caserma di via Vittorio Emanuele “C.A. dalla Chiesa – Calatalimi”, non sarà consentito, al passaggio, l’attraversamento dei veicoli lungo l’asse viario di via delle Scuole/del Protonotaro;

Durante l’esibizione itinerante della Fanfara dei Bersaglieri nella via Ruggero Settimo, con partenza prevista dalle ore 8.30 da Piazza Verdi e arrivo alle ore 10.15 a Piazza Villena, non sarà consentito, al passaggio, l’attraversamento dei veicoli lungo l’asse di via Cavour;

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli Forze dell’Ordine, di Soccorso e delle Autorità invitate alla cerimonia.

Durante lo svolgimento della manifestazione, dovrà sempre essere assicurato il transito, ai veicoli delle Forze dell’Ordine, alle Ambulanze, ed ai mezzi io emergenza e di soccorso, per garantire il collegamento viario tra Via Gen. Luigi Cadorna e Via M. Bonello.-