In azione vigili del fuoco e forestali

E’ ancora attivo l’incendio a San Martino delle Scale in contrada Madonna Ponticello. Sono dovuti intervenire quattro canadair e un elicottero per cercare di arginare le fiamme e mettere in sicurezza i residenti.

Il forte vento di scirocco ha alimentato altri incendi in provincia di Palermo a Palazzo Adriano a Monte Rose, a Sclafani Bagni in contrada Carpinello, a Mezzojuso in contrada Frattina, a Castronovo in contrada San Vitale, in contrada Fiume Falco a Carini e in contrada Cannavera a Monreale.

Un altro incendio è divampato nella zona di Ciaculli e Croceverde a Palermo. Sono impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco e dei forestali del corpo regionale.