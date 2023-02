la ricorrenza il 13 febbraio

In occasione della Giornata internazionale dell’epilessia, il 13 febbraio, la facciata del Comune di Cefalù si tingerà di viola, in segno di vicinanza alle persone che ne sono afflitte e per una sensibilizzazione intorno al problema.

Sensibilizzare la comunità

Tale evento, che colorerà la facciata del Comune grazie alle luci a led, ha lo scopo di sensibilizzare la comunità al fine di conoscere le epilessie e divulgare le informazioni relative ad una corretta gestione in acuto delle crisi epilettiche. Attualmente, infatti, il pregiudizio e la superstizione prevalgono sulla accettazione di tale condizione e della sua manifestazione clinica più conosciuta. Parlarne è essenziale.

Riconosciuta come malattia sociale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

“Al pari delle patologie acute cardiovascolari, ad oggi, – raccontano gli esperti del centro Epilessia Palermo – è una condizione neurologica socialmente rilevante e per questo riconosciuta come malattia sociale dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’incidenza mondiale è di 61.4 persone ogni 100.000 abitanti. La prevalenza in Italia è di 250 ogni 100.000 abitanti (dati del 2016)”.

I dati riguardanti la malattia in età infantile

“Ancora più rilevanti sono i dati epidemiologici in età infantile poiché circa 86 bambini su 100.000 abitanti soffrono di epilessia. Solo una corretta informazione, che comprenda anche la spiegazione e il riconoscimento delle cause sottostanti le crisi epilettiche, e una corretta formazione della gestione in acuto della crisi epilettica può evitare l’emarginazione sociale di questi individui e favorirne l’inclusione al pari delle altre patologie croniche”.

L’hashtag

La giornata per la sensibilizzazione intorno all’epilessia sarà condivisa sui social con l’hashtag #QuannuVeniSiCunta.

Chi contattare per avere informazioni sulla patologia

Per informazioni inerenti la patologia è possibile contattare Epilessia Palermo all’indirizzo email dr.marchesefrancesca@gmail.com.

La Giornata internazionale

La Giornata internazionale dell’epilessia è un evento che promuove la consapevolezza dell’epilessia in più di 130 paesi ogni anno. Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, le persone si uniscono per riconoscere ed evidenziare i problemi affrontati dalle persone con epilessia, dalle loro famiglie e dai loro assistenti.